OpenAI представила обновление для ChatGPT на Mac, превратив приложение в полноценного помощника для бизнеса. Пользователи командных и корпоративных тарифов теперь могут записывать встречи и анализировать собственные документы из облачных хранилищ.

Режим записи: заметки без участия в звонке

В ChatGPT для macOS появился режим Record. Он доступен пользователям тарифов Team, Enterprise и Edu. Новый инструмент позволяет записывать голос прямо через приложение, без необходимости подключать бота к видеозвонку.

После активации режима запускается виджет, который сразу начинает запись и транскрипцию. ChatGPT автоматически формирует структурированные заметки: общее содержание, ключевые моменты, действия, открытые вопросы. Всё — в формате, пригодном для отправки команде или сохранения в документацию.

Отличие от решений Zoom или Notion — отсутствие участия в созвоне. ChatGPT просто «слушает» устройство пользователя и формирует итог.

Интеграция с облачными хранилищами и документами

Также добавлена поддержка популярных облачных сервисов: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box и SharePoint. Теперь ChatGPT может анализировать содержимое ваших документов и отвечать на сложные запросы, используя файлы в качестве источников. Например: «Какой у нас был доход в первом квартале прошлого года?» или «Сколько раз я упоминал морские перевозки в последнем отчёте о поездке?»

Ответы сопровождаются цитатами из документов, при этом соблюдаются все текущие разрешения на доступ.

Новые коннекторы и расширенная совместимость

OpenAI расширила список интеграций — теперь ChatGPT может работать с HubSpot, Linear, GitHub, Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft Teams и другими платформами. Эти данные можно объединять с внешними источниками с помощью инструмента Canvas для создания отчётов и рабочих документов.

Дополнительно OpenAI внедрила поддержку протокола Model Context Protocol (MCP), разработанного Anthropic. Он позволяет подключать ещё больше внешних сервисов к Deep Research. Среди партнёров — Replit, Atlassian, Cloudflare и Zapier.