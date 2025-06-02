pple продолжает разработку улучшенной версии Siri на базе больших языковых моделей (LLM) и параллельно работает над собственным аналогом ChatGPT. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Тестирование новых моделей Siri и ChatGPT-аналога

По данным Гурмана, Apple активно тестирует несколько AI-моделей разной сложности — от 3 до 150 миллиардов параметров. Модели с 3 млрд параметров предназначены для работы на устройстве, а самая мощная 150-миллиардная версия функционирует в облаке и сопоставима по возможностям с последними версиями ChatGPT.

Для внутренних тестов используется инструмент под названием Playground. Бенчмарки показывают, что качество работы AI Apple «приближается к последним релизам ChatGPT». Однако разработчики обеспокоены склонностью модели к генерации недостоверной информации. Также, по словам Гурмана, внутри компании существуют «философские разногласия» относительно дальнейшей разработки, но деталей он не раскрыл.

Перезапуск Siri и разработка чат-бота Knowledge

Apple уже несколько лет ведет работу над новым архитектурным фундаментом для Siri в офисе компании в Цюрихе. Новый AI должен заменить устаревшую гибридную архитектуру, которая за годы обросла сложными слоями функционала и снижает эффективность работы голосового помощника.

Кроме того, Гурман сообщил о разработке отдельного чат-бота под кодовым названием Knowledge. Эта модель предназначена для поиска и анализа информации в интернете с последующей выдачей ответов пользователю. Предполагается, что Knowledge будет интегрирован в Siri, однако проект столкнулся с теми же проблемами, что и обновление голосового помощника. Проект курирует Робби Уокер, который ранее возглавлял команду Siri, но был отстранен от этой роли.

Что дальше: конкуренция с Google и перспективы Siri

На WWDC в июне Apple вряд ли представит дорожную карту запуска новых AI-функций, учитывая критику после анонса Apple Intelligence на прошлогодней конференции. Эти функции так и не были запущены в срок.

Тем временем Google планирует добавить Gemini в iOS 26 в качестве альтернативы ChatGPT для Siri. По слухам, Apple также ведет переговоры с Perplexity о возможной интеграции их AI-сервиса как дополнительной опции для Siri и поиска в Safari.

Сроки выхода новых функций остаются неопределёнными.