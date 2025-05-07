Согласно утечке, попавшей в руки Business Insider, Amazon Web Services разрабатывает продвинутый ИИ-инструмент под названием Kiro — он способен генерировать код практически в реальном времени, опираясь на подсказки и имеющиеся данные.

По информации источника, Kiro будет доступен как в вебе, так и на десктопе, получит мультимодальные возможности и сможет взаимодействовать с ИИ-агентами сторонних разработчиков. Помимо написания кода, инструмент также сможет создавать техническую документацию, выявлять потенциальные ошибки и предлагать варианты оптимизации кода.

Сейчас у AWS уже есть собственный помощник — Q Developer, аналог GitHub Copilot. Но Kiro, судя по функциональности, может стать более универсальным и мощным решением. Amazon, по слухам, планировала запустить Kiro в конце июня, однако сроки могут быть пересмотрены.

ИИ-инструменты для программистов сегодня переживают настоящий бум. Стартап Anysphere (создатель Cursor) недавно получил оценку в $9 млрд, а его конкурент Windsurf, по слухам, близок к продаже OpenAI за $3 млрд.