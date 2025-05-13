Скорый релиз Nintendo Switch 2 уже вызвал ажиотаж: предзаказы стремительно заканчиваются, а интерес к новой портативной консоли продолжает расти. Если вы уже оформили заказ или планируете покупку, пора подумать об аксессуарах. Рассказываем, какие дополнения сделают игровой опыт на Switch 2 ещё круче — от продвинутого контроллера до камеры и зарядной станции.

Nintendo Switch 2 Pro Controller: максимум комфорта

Открывает список Nintendo Switch 2 Pro Controller — улучшенный геймпад с классической эргономикой, напоминающей контроллер от Xbox. Устройство поддерживает обновлённую виброотдачу HD Rumble 2, гироскоп, NFC для amiibo, кнопку захвата экрана и даже отдельную C-кнопку для голосового чата. Контроллер работает по Bluetooth и заряжается через USB-C (кабель в комплекте). Стоимость — $84.99.

Рули Joy-Con 2 Wheel: для фанатов Mario Kart

Если вы любите гонки, особенно легендарную серию Mario Kart, обратите внимание на набор Joy-Con 2 Wheel. Это пара мини-рулей, стилизованных под цвета оригинальных контроллеров — синий и оранжевый. Они обеспечивают более точное управление и создают эффект погружения в гоночный процесс. Цена комплекта — $24.99.

Камера Nintendo Switch 2: для AR и не только

Новая камера для Switch 2 — это не просто вебка, а полноценный аксессуар с широким углом обзора. Она подключается по USB-C и работает в любом режиме — ТВ, портативном и настольном. Камера открывает доступ к игровым функциям дополненной реальности, а также имеет шторку для конфиденциальности. Стоимость устройства — $24.99.

Зарядная рукоятка Joy-Con 2 Charging Grip

Этот аксессуар делает Joy-Con’ы удобнее в использовании и одновременно заряжает их. Joy-Con 2 Charging Grip оснащён USB-C разъёмом и идёт в комплекте с кабелем. Также здесь появились дополнительные GL/GR кнопки, которым можно задать индивидуальные функции. Цена — $39.99.