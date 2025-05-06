Экран iPad каждый раз разворачивается, когда вы меняете положение устройства? Это может раздражать, особенно если вы смотрите видео лёжа, читаете или просто держите планшет под наклоном. Хорошая новость — автоповорот можно легко отключить. Ниже — как это сделать.

Как отключить автоповорот на iPad без кнопки «Домой»

На iPad с Face ID (например, iPad Pro, iPad Air последних поколений):

Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть Пункт управления. Найдите значок замка с круглой стрелкой и нажмите на него. Когда он активен, значок подсвечивается, а в верхней части экрана появляется иконка блокировки.

Теперь экран больше не будет вертеться сам по себе, пока вы сами не отключите эту настройку.

Как включить блокировку на iPad с кнопкой «Домой»

На более старых моделях (например, iPad 6 или iPad mini 3):

Проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть Пункт управления. Нажмите на иконку замка с закрученной стрелкой, чтобы включить блокировку ориентации.

Если у iPad есть боковой переключатель

На очень старых моделях с физическим переключателем над кнопками громкости:

Зайдите в Настройки → Основные. В разделе «Использование бокового переключателя» выберите пункт «Блокировка поворота». После этого достаточно будет сдвинуть переключатель сбоку — и экран больше не будет крутиться.

Почему экран всё равно может поворачиваться

Некоторые приложения (например, игры или редакторы видео) работают только в одной ориентации и могут игнорировать блокировку. Чтобы проверить, работает ли функция, откройте Safari или Заметки — они поддерживают оба режима.