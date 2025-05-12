iOS и iPadOS скрывают в себе массу полезных функций, и одна из них — это возможность назначать тип устройства для каждого Bluetooth-аксессуара. Эта простая настройка может улучшить качество аудио, а также сделать измерения громкости наушников более точными.

Если вы часто подключаете к iPhone или iPad различные Bluetooth-устройства — будь то наушники, динамики, автомобильная аудиосистема или слуховой аппарат — стоит потратить пару минут, чтобы указать их тип вручную.

Зачем это нужно?

Apple отмечает, что правильно обозначенные устройства:

точнее отображают уровень громкости в децибелах в Центре управления (через функцию Hearing)

в Центре управления (через функцию Hearing) собирают более корректную статистику в приложении «Здоровье» о вашем прослушивании

в приложении «Здоровье» о вашем прослушивании обеспечивают лучшую совместимость с функциями контроля звука и уведомлений

Например, вы сможете отслеживать, как долго слушаете музыку на высоком уровне громкости и, при необходимости, получать предупреждения о рисках для слуха.

Как назначить тип Bluetooth-устройства:

Откройте Настройки на iPhone или iPad Перейдите в раздел Bluetooth Найдите нужное устройство в списке и нажмите значок ⓘ справа Выберите пункт Тип устройства (Device Type) Установите правильную категорию: Наушники (Headphone)

Динамик (Speaker)

Автомобильная аудиосистема (Car Stereo)

Слуховой аппарат (Hearing Aid)

Другое (Other)

🎧 Важно: AirPods и AirPods Max автоматически определяются как наушники — изменить их тип нельзя. Но вы можете изменить имя устройства в списке Bluetooth, чтобы удобнее ориентироваться.

Бонус: где посмотреть данные о громкости