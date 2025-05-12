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iOS и iPadOS скрывают в себе массу полезных функций, и одна из них — это возможность назначать тип устройства для каждого Bluetooth-аксессуара. Эта простая настройка может улучшить качество аудио, а также сделать измерения громкости наушников более точными.

Если вы часто подключаете к iPhone или iPad различные Bluetooth-устройства — будь то наушники, динамики, автомобильная аудиосистема или слуховой аппарат — стоит потратить пару минут, чтобы указать их тип вручную.

Содержание
1. Зачем это нужно?
2. Как назначить тип Bluetooth-устройства:
3. Бонус: где посмотреть данные о громкости

Зачем это нужно?

Apple отмечает, что правильно обозначенные устройства:

  • точнее отображают уровень громкости в децибелах в Центре управления (через функцию Hearing)
  • собирают более корректную статистику в приложении «Здоровье» о вашем прослушивании
  • обеспечивают лучшую совместимость с функциями контроля звука и уведомлений

Например, вы сможете отслеживать, как долго слушаете музыку на высоком уровне громкости и, при необходимости, получать предупреждения о рисках для слуха.

Как назначить тип Bluetooth-устройства:

  1. Откройте Настройки на iPhone или iPad
  2. Перейдите в раздел Bluetooth
  3. Найдите нужное устройство в списке и нажмите значок  справа
  4. Выберите пункт Тип устройства (Device Type)
  5. Установите правильную категорию:
    • Наушники (Headphone)
    • Динамик (Speaker)
    • Автомобильная аудиосистема (Car Stereo)
    • Слуховой аппарат (Hearing Aid)
    • Другое (Other)

🎧 Важно: AirPods и AirPods Max автоматически определяются как наушники — изменить их тип нельзя. Но вы можете изменить имя устройства в списке Bluetooth, чтобы удобнее ориентироваться.

Бонус: где посмотреть данные о громкости

  • В Центре управления: добавьте виджет Hearing и следите за уровнем звука в реальном времени
  • В приложении «Здоровье»: откройте раздел Слух → Уровни наушников, чтобы увидеть историю прослушивания
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