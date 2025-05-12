iOS и iPadOS скрывают в себе массу полезных функций, и одна из них — это возможность назначать тип устройства для каждого Bluetooth-аксессуара. Эта простая настройка может улучшить качество аудио, а также сделать измерения громкости наушников более точными.
Если вы часто подключаете к iPhone или iPad различные Bluetooth-устройства — будь то наушники, динамики, автомобильная аудиосистема или слуховой аппарат — стоит потратить пару минут, чтобы указать их тип вручную.
Зачем это нужно?
Apple отмечает, что правильно обозначенные устройства:
- точнее отображают уровень громкости в децибелах в Центре управления (через функцию Hearing)
- собирают более корректную статистику в приложении «Здоровье» о вашем прослушивании
- обеспечивают лучшую совместимость с функциями контроля звука и уведомлений
Например, вы сможете отслеживать, как долго слушаете музыку на высоком уровне громкости и, при необходимости, получать предупреждения о рисках для слуха.
Как назначить тип Bluetooth-устройства:
- Откройте Настройки на iPhone или iPad
- Перейдите в раздел Bluetooth
- Найдите нужное устройство в списке и нажмите значок ⓘ справа
- Выберите пункт Тип устройства (Device Type)
- Установите правильную категорию:
- Наушники (Headphone)
- Динамик (Speaker)
- Автомобильная аудиосистема (Car Stereo)
- Слуховой аппарат (Hearing Aid)
- Другое (Other)
🎧 Важно: AirPods и AirPods Max автоматически определяются как наушники — изменить их тип нельзя. Но вы можете изменить имя устройства в списке Bluetooth, чтобы удобнее ориентироваться.
Бонус: где посмотреть данные о громкости
- В Центре управления: добавьте виджет Hearing и следите за уровнем звука в реальном времени
- В приложении «Здоровье»: откройте раздел Слух → Уровни наушников, чтобы увидеть историю прослушивания