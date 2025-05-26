SpaceX готовится к девятому тестовому запуску ракеты-носителя Starship. Полёт запланирован на 27 мая, а окно запуска откроется в 19:30 по восточному времени США (18:30 по местному времени в Техасе, на базе Starbase). Это соответствует 02:30 ночи 28 мая по московскому времени. Трансляция начнётся примерно за 30 минут до старта, то есть около 02:00 по Москве.

Особенностью миссии станет первый в истории повторный запуск ускорителя Super Heavy: для полёта будет использоваться та же первая ступень, что и в седьмом тесте Starship, проведённом ранее в этом году. По данным SpaceX, из 33 двигателей Raptor на ускорителе будут использованы повторно 29, а остальные компоненты заменены на новые.

Трансляция запуска начнётся примерно за 30 минут до старта и будет доступна на официальном сайте SpaceX, а также в прямом эфире на их странице в соцсети X. Или можете смотреть на этой странице ниже.

Восьмой тестовый полёт Starship состоялся в марте, но завершился неудачно: несколько двигателей верхней ступени отказали, что привело к её разрушению. Однако ускоритель Super Heavy тогда успешно вернулся на стартовую площадку и был пойман башенными «палочками для еды».

SpaceX выяснила, что причиной неудачи стал отказ оборудования на одном из центральных двигателей верхней ступени, что вызвало непреднамеренное смешивание топлива и воспламенение. В обновлении от 22 мая компания сообщила о внесённых изменениях: на двигатели верхней ступени добавлены преднагрузки на ключевых соединениях, внедрена новая система продувки азотом и модернизированы системы слива топлива.

Во время девятого теста Super Heavy не вернётся на площадку, а совершит приводнение в океане. Верхняя ступень Starship попробует развернуть восемь макетов спутников Starlink, а также провести несколько экспериментов для отработки возвращения верхней ступени на стартовую площадку в будущем.