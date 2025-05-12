ChatGPT — это больше, чем просто чат-бот. Это целая платформа с множеством ИИ-моделей, каждая из которых подходит для разных задач. Модельный ряд ChatGPT — это настоящая «мешанина» из названий вроде GPT-4o, o3, o1 pro, o4-mini-high и других. Разобраться, какая модель подходит именно вам, бывает непросто, особенно если вы используете платформу для работы или бизнеса. Этот материал поможет понять, какие модели существуют, чем они отличаются, кому они доступны и в каких ситуациях стоит использовать каждую из них.

Бесплатный доступ: базовые модели для повседневных задач

GPT-4o — универсальная модель на каждый день

Доступна всем пользователям ChatGPT, включая бесплатный тариф

GPT-4o — это основная модель, которая используется в бесплатной версии ChatGPT. Она была представлена в мае 2024 года и считается флагманом среди универсальных ИИ. Её главное преимущество — мультимодальность: она умеет работать с текстом, изображениями, аудио и видео.

Что умеет GPT-4o:

Генерировать и редактировать текст

Анализировать документы

Писать письма, статьи и отчёты

Отвечать на вопросы

Распознавать объекты на изображениях

Понимать аудио (например, распознавать речь на видеозаписи совещания)

Делать выводы по реакции участников (например, на предложенную идею)

Это надёжная, быстрая и стабильная модель, которая подходит для большинства повседневных задач — как рабочих, так и личных.

Пример: вы пропустили встречу и загрузили видео. GPT-4o может проанализировать его, определить, как участники отреагировали на вашу идею, и даже подсказать, как лучше её развивать.

GPT-4o-mini — облегчённая и быстрая версия

Включается автоматически, если превышен лимит запросов к GPT-4o

Когда вы используете бесплатную версию ChatGPT и сервис перегружен, система может временно переключить вас на GPT-4o-mini. Эта модель быстрее и легче, но менее точна. Её можно сравнить с «рабочей лошадкой» для простых задач:

быстрые подсчёты

написание черновиков

ответы на короткие вопросы

повторяющиеся действия (например, генерация описаний к товарам)

Доступно по подписке ChatGPT Plus и Team

GPT-4.5 — модель с повышенным эмоциональным интеллектом

Доступна для пользователей ChatGPT Plus ($20/мес) и ChatGPT Team

GPT-4.5 появилась в феврале 2025 года как экспериментальная модель с упором на человекоориентированное общение. OpenAI отмечает, что она лучше распознаёт интонации, эмоции и подтексты, а также значительно меньше галлюцинирует по сравнению с предыдущими версиями.

Когда использовать GPT-4.5:

Написание писем, в которых важен тон (например, диалоги с клиентами или сотрудниками)

Подготовка «щадящих» объяснений на сложные темы: увольнение, задержки, рабочие конфликты

Эмоциональная поддержка и обсуждение личных проблем

Креативное письмо: рассказы, сценарии, диалоги

Пример: если вы хотите написать письмо сотруднику о перераспределении обязанностей и не обидеть его, GPT-4.5 поможет сформулировать всё грамотно и мягко.

o3 — эксперт по анализу и логике

Доступна для подписчиков Plus и Team

o3 — это самая логичная и «мыслящая» модель. Она буквально размышляет перед тем, как ответить: строит внутренний диалог, анализирует суть задачи, ищет подходы, проверяет промежуточные гипотезы.

Идеальна для:

Подробного анализа данных

Финансового и юридического моделирования

Построения стратегий

Написания отчётов, прогнозов и сценариев развития

Поиска нестандартных решений

o3 умеет искать в интернете, проверять источники и работать с несколькими шагами рассуждений подряд.

Пример: загрузите Excel-файл с продажами, и o3 превратит его в отчёт с графиками, выявит сезонные тренды и предложит, как увеличить конверсию.

o4-mini и o4-mini-high — инженеры и программисты среди моделей

Доступны пользователям Plus и Team

Модели o4-mini — это облегчённые, но мощные ИИ, специально созданные для технических задач.

Чем отличаются:

o4-mini — базовая версия

— базовая версия o4-mini-high — та же модель, но с повышенной вычислительной нагрузкой и лучшей точностью

Подходят для:

Помощи в программировании (разбор чужого кода, написание функций, объяснение алгоритмов)

Обработки и анализа больших объёмов данных

Научных расчётов

Математических задач

Пример: вы анализируете кодовую базу проекта на Python и хотите выявить ошибки или улучшить архитектуру — o4-mini-high справится быстрее других моделей.

Только для Pro ($200/мес) и Enterprise

o1 pro — тяжёлая артиллерия для узкопрофильных задач

Доступна только подписчикам Pro и корпоративным клиентам

Это самая ресурсозатратная модель OpenAI. Её особенность — повышенная точность в сложных технических областях, но использовать её можно лишь пять раз в месяц.

Когда стоит использовать o1 pro:

Подготовка документов для регулирования и комплаенса (например, по GDPR)

Анализ крупного программного кода

Техническая документация для инженерных решений

Юридическая или аудит-экспертиза

Устаревшие модели

GPT-4

Официально выведена из использования в апреле 2025 года. Была основой ChatGPT Plus с 2023 года, но уступила место более быстрой, дешёвой и функциональной GPT-4o.

Что дальше?

GPT-5, новая флагманская модель от OpenAI, выйдет летом 2025 года. Она объединит GPT-серию и «о»-серию в единую линейку. Ожидается, что GPT-5 станет мощнее, точнее и будет по-настоящему универсальной.

Заключение: какую модель выбрать?