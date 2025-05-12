ChatGPT — это больше, чем просто чат-бот. Это целая платформа с множеством ИИ-моделей, каждая из которых подходит для разных задач. Модельный ряд ChatGPT — это настоящая «мешанина» из названий вроде GPT-4o, o3, o1 pro, o4-mini-high и других. Разобраться, какая модель подходит именно вам, бывает непросто, особенно если вы используете платформу для работы или бизнеса. Этот материал поможет понять, какие модели существуют, чем они отличаются, кому они доступны и в каких ситуациях стоит использовать каждую из них.
Бесплатный доступ: базовые модели для повседневных задач
GPT-4o — универсальная модель на каждый день
Доступна всем пользователям ChatGPT, включая бесплатный тариф
GPT-4o — это основная модель, которая используется в бесплатной версии ChatGPT. Она была представлена в мае 2024 года и считается флагманом среди универсальных ИИ. Её главное преимущество — мультимодальность: она умеет работать с текстом, изображениями, аудио и видео.
Что умеет GPT-4o:
- Генерировать и редактировать текст
- Анализировать документы
- Писать письма, статьи и отчёты
- Отвечать на вопросы
- Распознавать объекты на изображениях
- Понимать аудио (например, распознавать речь на видеозаписи совещания)
- Делать выводы по реакции участников (например, на предложенную идею)
Это надёжная, быстрая и стабильная модель, которая подходит для большинства повседневных задач — как рабочих, так и личных.
Пример: вы пропустили встречу и загрузили видео. GPT-4o может проанализировать его, определить, как участники отреагировали на вашу идею, и даже подсказать, как лучше её развивать.
GPT-4o-mini — облегчённая и быстрая версия
Включается автоматически, если превышен лимит запросов к GPT-4o
Когда вы используете бесплатную версию ChatGPT и сервис перегружен, система может временно переключить вас на GPT-4o-mini. Эта модель быстрее и легче, но менее точна. Её можно сравнить с «рабочей лошадкой» для простых задач:
- быстрые подсчёты
- написание черновиков
- ответы на короткие вопросы
- повторяющиеся действия (например, генерация описаний к товарам)
Доступно по подписке ChatGPT Plus и Team
GPT-4.5 — модель с повышенным эмоциональным интеллектом
Доступна для пользователей ChatGPT Plus ($20/мес) и ChatGPT Team
GPT-4.5 появилась в феврале 2025 года как экспериментальная модель с упором на человекоориентированное общение. OpenAI отмечает, что она лучше распознаёт интонации, эмоции и подтексты, а также значительно меньше галлюцинирует по сравнению с предыдущими версиями.
Когда использовать GPT-4.5:
- Написание писем, в которых важен тон (например, диалоги с клиентами или сотрудниками)
- Подготовка «щадящих» объяснений на сложные темы: увольнение, задержки, рабочие конфликты
- Эмоциональная поддержка и обсуждение личных проблем
- Креативное письмо: рассказы, сценарии, диалоги
Пример: если вы хотите написать письмо сотруднику о перераспределении обязанностей и не обидеть его, GPT-4.5 поможет сформулировать всё грамотно и мягко.
o3 — эксперт по анализу и логике
Доступна для подписчиков Plus и Team
o3 — это самая логичная и «мыслящая» модель. Она буквально размышляет перед тем, как ответить: строит внутренний диалог, анализирует суть задачи, ищет подходы, проверяет промежуточные гипотезы.
Идеальна для:
- Подробного анализа данных
- Финансового и юридического моделирования
- Построения стратегий
- Написания отчётов, прогнозов и сценариев развития
- Поиска нестандартных решений
o3 умеет искать в интернете, проверять источники и работать с несколькими шагами рассуждений подряд.
Пример: загрузите Excel-файл с продажами, и o3 превратит его в отчёт с графиками, выявит сезонные тренды и предложит, как увеличить конверсию.
o4-mini и o4-mini-high — инженеры и программисты среди моделей
Доступны пользователям Plus и Team
Модели o4-mini — это облегчённые, но мощные ИИ, специально созданные для технических задач.
Чем отличаются:
- o4-mini — базовая версия
- o4-mini-high — та же модель, но с повышенной вычислительной нагрузкой и лучшей точностью
Подходят для:
- Помощи в программировании (разбор чужого кода, написание функций, объяснение алгоритмов)
- Обработки и анализа больших объёмов данных
- Научных расчётов
- Математических задач
Пример: вы анализируете кодовую базу проекта на Python и хотите выявить ошибки или улучшить архитектуру — o4-mini-high справится быстрее других моделей.
Только для Pro ($200/мес) и Enterprise
o1 pro — тяжёлая артиллерия для узкопрофильных задач
Доступна только подписчикам Pro и корпоративным клиентам
Это самая ресурсозатратная модель OpenAI. Её особенность — повышенная точность в сложных технических областях, но использовать её можно лишь пять раз в месяц.
Когда стоит использовать o1 pro:
- Подготовка документов для регулирования и комплаенса (например, по GDPR)
- Анализ крупного программного кода
- Техническая документация для инженерных решений
- Юридическая или аудит-экспертиза
Устаревшие модели
GPT-4
Официально выведена из использования в апреле 2025 года. Была основой ChatGPT Plus с 2023 года, но уступила место более быстрой, дешёвой и функциональной GPT-4o.
Что дальше?
GPT-5, новая флагманская модель от OpenAI, выйдет летом 2025 года. Она объединит GPT-серию и «о»-серию в единую линейку. Ожидается, что GPT-5 станет мощнее, точнее и будет по-настоящему универсальной.
Заключение: какую модель выбрать?
|Модель
|Подходит для
|Доступ
|GPT-4o
|Повседневные задачи, мультимодальность
|Бесплатно
|GPT-4o-mini
|Быстрые, повторяющиеся задачи
|Бесплатно
|GPT-4.5
|Коммуникация, эмоции, креатив
|Plus / Team
|o3
|Аналитика, логика, финансы, отчёты
|Plus / Team
|o4-mini / high
|Программирование, наука, математика
|Plus / Team
|o1 pro
|Сложный теханализ, регулирование, узкопрофильные задачи
|Pro / Enterprise