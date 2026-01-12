На ежегодной международной выставке потребительской электроники CES 2026 мир увидел впечатляющие гаджеты, демонстрирующих стремительный прогресс технологий. Каждый экспонат подчеркивает ключевые тренды: глубокую интеграцию искусственного интеллекта, повышение энергоэффективности, расширение возможностей персонализации и стирание границ между виртуальным и реальным мирами.

Эти разработки не просто задают новые стандарты удобства и производительности, но и намекают на то, как уже в ближайшем будущем может измениться наш повседневный опыт взаимодействия с техникой.

Xreal 1S

Xreal 1S — AR‑очки с функцией автоматического преобразования 2D‑видео в 3D в реальном времени. Устройство оснащено двумя OLED‑дисплеями Sony (0,68 дюйма, разрешение 1920×1200 пикс., частота обновления до 120 Гц), яркость до 700 нит и задержку всего 3 мс. В 3D‑режиме частота обновления снижается до 30 Гц.

Очки весят всего 82г и поддерживают отслеживание движений головы. Для увеличения автономности предусмотрен внешний пауэрбанк Xreal Neo, два порта USB‑C. Устройство совместимо со смартфонами, ноутбуками и игровыми консолями, а высокая точность цветопередачи делает картинку реалистичной для работы и развлечений.

Dreame Cyber X

Dreame Cyber X — революционный робот‑пылесос, способный самостоятельно преодолевать лестничные пролеты. Ключевая особенность — модульная архитектура: устройство состоит из двух компонентов — робота‑пылесоса и транспортной платформы Bionic QuadTrack с гусеничным приводом. Платформа находит пылесос после уборки на этаже, автоматически стыкуется с ним и перевозит на следующий уровень, где робот отстыковывается и продолжает работу.





Система оснащена технологией Smart 3DAdapt с лидарами и 3D‑камерами для построения точной карты лестницы и расчета безопасной траектории. Суммарная емкость аккумуляторов — 6400 мА·ч, что позволяет убрать до пяти этажей без подзарядки. На данный момент Dreame Cyber X остается концептом, демонстрирующим вектор развития домашней робототехники.

Roborock Saros Rover

Roborock Saros Rover — робот‑пылесос, представленный на CES 2026, который впервые умеет самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам. Устройство оснащено шарнирными «ногами» с колесами: они позволяют не только преодолевать ступени (в том числе изогнутые и винтовые), но и балансировать на неровных поверхностях, подпрыгивать, разворачиваться на месте и сохранять устойчивость при внешних толчках.

Робот использует ИИ, датчики движения и 3D‑данные для точного расчета траектории и координации «колесных ног». Он способен справляться с уклонами и перепадами уровней между комнатами. Хотя технические характеристики и дата выхода пока не объявлены, Roborock подчеркивает, что Saros Rover — не концепт, а реальный продукт, готовящийся к выпуску.

Gemini в Samsung Family Hub

В новых холодильниках Samsung Family Hub внедрена ИИ‑модель Google Gemini, которая значительно улучшила систему AI Vision. Если раньше устройство распознавало лишь ограниченный набор продуктов (до 37 видов свежих и около 50 фасованных), то теперь оно идентифицирует практически любые продукты — включая нарезки, полуфабрикаты и товары в нестандартных упаковках.

Gemini помогает эффективнее управлять запасами: автоматически ведет список продуктов и подсказывает, что заканчивается. На основе этих данных сервис Samsung Food предлагает рецепты из имеющихся ингредиентов. Дополнительно появились голосовые команды через Bixby и бесконтактное управление жестами.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold — первый тройной складной смартфон с G‑образным механизмом складывания: два боковых дисплея накрывают центральный, защищая его от царапин и пыли. Несмотря на то, что мы знали о смартфоне и раньше, официально он дебютировал на CES 2026. В разложенном виде устройство превращается в планшет с 10‑дюймовым экраном; в сложенном — работает как обычный смартфон с 6,5‑дюймовым внешним экраном.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч, поддерживает быструю (45 Вт) и беспроводную (15 Вт) зарядку. Корпус из алюминия и титана с защитой IP48 весит 309 г и включает пять камер.