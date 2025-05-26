Ежегодная конференция разработчиков Microsoft Build больше ориентирована на инженеров-программистов и разработчиков облачных вычислений, но на самом деле там есть много интересного даже для обычных пользователей. Неудивительно, что темой всей конференции в этом году (и в течение нескольких предыдущих лет и, скорее всего, м будущих) был искусственный интеллект.

В своем вступительном слове генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подчеркнул важность ИИ и план компании по «созданию открытого, агентного веба в масштабе». Идея состоит в том, чтобы передать бразды правления Copilot и позволить агентам ИИ взять на себя дорогостоящие задачи. Вот некоторые из самых важных анонсов с выставки Microsoft Build в 2025 году.

Проводник файлов Windows получит поддержку ИИ

Этот инструмент может пригодиться всем, а не только разработчикам. Проводник файлов Windows теперь получит то, что Microsoft называет «действиями ИИ». Доступные в Windows 11, действия AI (или ярлыки, если хотите) позволят вам щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранном вами файле и использовать AI для облегчения работы.

Среди основных функций — возможность заставить Copilot подвести итоги документа Office прямо из меню File Explorer. Вы также можете стирать ненужные объекты с фотографий, опять же благодаря искусственному интеллекту, размывать или удалять фон с помощью Paint (через Copilot).

Возможно, Microsoft не ограничивается только этим: четыре новых действия ИИ, связанных с изображениями, уже присутствуют в сборках Dev Channel для Windows 11. Среди них — возможность находить похожие изображения в Интернете с помощью Bing.

GitHub получил агента по кодированию с ИИ

Главное объявление здесь — то, что GitHub Copilot теперь будет доступен всем пользователям Copilot Enterprise и Copilot Pro+, а также то, что агент кодирования Copilot сэкономит разработчикам много времени, что может сократить время выхода новых функций и их доступность для всех нас.

Хотя многие разработчики не являются большими поклонниками использования искусственного интеллекта в своей повседневной работе, другие наоборот — находят преимущества в автоматизации простых задач, что освобождает их для работы над более сложным кодом. Для последних Microsoft недавно представила нового агента для кодирования, который теперь доступен на GitHub.

Агент был создан для того, чтобы помочь программистам с одной из самых раздражающих частей их работы — исправлением ошибок. Он также позаботится о добавлении функций и рефакторинге кода.

Теперь можно переводить PDF-файлы прямо в Edge

Если вы работаете с большим количеством PDF-файлов, вам точно понравится эта новость: скоро вы сможете переводить их прямо в браузере Microsoft Edge. Просто нажав кнопку «Перевести» в адресной строке, вы сможете использовать искусственный интеллект для перевода всего документа на один из более чем 70 языков, предлагаемых Microsoft.

Однако, судя по всему, эта функция пока появится только в Edge для бизнеса. Сейчас она распространяется среди пользователей Windows Canary, а в следующем месяце станет доступна остальным.

Microsoft 365 получил усиление ИИ

Новое обновление Copilot, по слухам, будет огромным. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал его крупнейшим обновлением с момента запуска Teams — помощник на базе искусственного интеллекта для улучшения командной работы.

В арсенале Copilot есть такие возможности, как Chat, который, по сути, является версией ChatGPT от Microsoft. Поиск позволяет Copilot копаться в ваших файлах и помогать вам найти то, что вы просите. Результаты работы обоих этих инструментов можно обобщить в Блокноте. Конечно, вы также можете создавать изображения, PowerPoints и видео с помощью Create.

Теперь Microsoft продвигает ИИ на несколько шагов вперед, добавляя агентов. Агенты ИИ — важная тема в наши дни, поэтому неудивительно, что Microsoft присоединилась к ним. Агенты ИИ от Microsoft теперь включают в себя Исследователя и Аналитика.

Исследователь опирается на глубокие рассуждения, чтобы помочь вам создавать исчерпывающие отчеты. Он сможет искать информацию в Интернете и в ваших собственных файлах, что позволит ему получить полное представление о различных источниках. Аналитик восполняет пробелы, анализируя данные, в том числе массивные электронные таблицы, чтобы помочь вам проанализировать (логично) различные точки данных и провести точное сравнение.

Хотя эти новые агенты ИИ и интересны, они пока будут доступны только крупным предприятиям. Для этого компания должна быть включена в программу Microsoft Frontier. Возможно, со временем Microsoft внедрит ИИ-агентов и в Copilot.

ИИ, ИИ повсюду…

Сейчас уже никого не удивляет, когда такое мероприятие, как Microsoft Build, посвящено исключительно использованию искусственного интеллекта. Многие надеялись услышать больше о портативная консоль Xbox, но, увы, этого не произошло.

Многие новые функции и улучшения, анонсированные в ходе Build, не были ориентированы на потребителя, но стоит посмотреть полное видео конференции, если вам интересно, что еще нового появилось.