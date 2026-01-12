На ежегодной выставке CES 2026 технологические компании вновь превзошли сами себя, представив ряд поистине удивительных гаджетов. Эти изобретения демонстрируют не только стремительное развитие технологий, но и смелый поиск нестандартных решений: разработчики экспериментируют с формами, функциями и способами взаимодействия человека с устройствами, размывая границы между привычными бытовыми предметами и высокотехнологичными инновациями.

Lollipop Star

Lollipop Star — гаджет‑леденец с технологией костной проводимости: при укусе музыка передаётся через кости челюсти прямо во внутреннее ухо. Внешне это обычный леденец на палочке, но внутри — вибромотор, плата управления и аккумулятор (все изолировано от съедобной части).

Каждый леденец содержит одну эксклюзивную композицию, привязанную к вкусу (персик, черника, лайм), и рассчитан на однократное воспроизведение. Это не альтернатива наушникам, а развлекательный эксперимент на стыке еды и технологий.

TDM Neo

TDM Neo — наушники‑трансформеры с функцией портативного динамика. Чтобы переключиться в режим колонки, достаточно развернуть и зафиксировать амбушюры — процесс занимает несколько секунд.

В режиме наушников работают шумоподавление и пространственный звук (до 8 часов работы); в режиме динамика обеспечивается 360‑градусное звучание (до 5 часов). Комплектный кейс служит для зарядки и защиты. Цена и старт продаж пока не объявлены.





Glyde

Glyde — умная машинка для стрижки волос, представленная на CES 2026. Ее главная особенность — автоматизация процесса: пользователю достаточно выбрать желаемую прическу в приложении и надеть специальную калибровочную маску. Маска помогает устройству точно ориентироваться на голове, а система шарниров автоматически регулирует положение лезвий и длину насадок, обеспечивая плавные переходы.

Устройство позиционируется как решение для домашней стрижки без профессиональных навыков. Дата и стоимость пока не известны.

Flint

Flint — сингапурский стартап, представивший на CES 2026 биоразлагаемые «бумажные» батарейки. В основе — растительная целлюлоза, водный электролит и перерабатываемые металлы (цинк и марганец вместо лития и кобальта). Батареи гибкие, лёгкие и безопасные: электролиты на водной основе снижают риск возгорания, а после использования устройство полностью разлагается в почве за 6 недель без вредных остатков.

Плотность энергии достигает 226 Вт·ч/кг — на уровне современных литий‑ионных аккумуляторов. При этом себестоимость производства — около 50 долларов за 1 кВт·ч, что почти вдвое ниже среднерыночной цены литий‑ионных аналогов.

C-200 Ultrasonic

C‑200 Ultrasonic от Seattle Ultrasonics — кухонный нож с ультразвуковой технологией, презентованный на CES 2026. Его ключевая особенность — высокочастотная вибрация лезвия, превышающая 30 000 колебаний в секунду, которая меняет процесс резки. Благодаря этой технологии усилие, необходимое для разрезания продуктов, снижается вдвое, а лезвие приобретает «антиприлипающий» эффект. Кроме того, нож обеспечивает гладкую резку даже твердых продуктов.

Лезвие изготовлено из японской трёхслойной стали AUS‑10 с твёрдостью 60 HRC. Оно имеет длину 200 мм и оптимальный угол заточки 13° с каждой стороны. Устройство оснащено съёмным литий‑ионным аккумулятором ёмкостью 1100 мАч, который обеспечивает до 20 минут непрерывной работы; зарядка осуществляется через порт USB‑C.