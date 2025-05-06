7 мая, в День радио, стоит вспомнить тех, кто буквально создавал голос страны. Один из таких героев — тульский завод «Октава», прошедший путь от радиолюбительской мастерской до экспортёра мирового уровня. Сегодня продукцией «Октавы» пользуются не только отечественные радиостанции, но и мировые звёзды вроде U2, Radiohead и Мэрилина Мэнсона.

Первые шаги были сделаны ещё в 1924 году, когда в Туле зарегистрировали первый радиолюбительский приёмник. Уже через несколько лет в городе появилось Общество друзей радио и мастерская по производству деталей. В 1931-м она выросла в Радиозавод №7 НКПиТ, снабжавший страну радиокомпонентами и громкоговорителями.

Настоящий прорыв произошёл в 1936 году, когда завод выпустил первый в СССР динамический микрофон. С тех пор «Октава» стала флагманом студийного звука. Именно с её микрофонами в эфир шли дикторы Победы, а Юрий Гагарин сказал своё «Поехали!».

Сегодня предприятие, входящее в госкорпорацию Ростех, выпускает более 20 моделей аудиопродукции, включая цифровую систему OWS и новую беспроводную петличку «ЖУК» — первый в своём роде продукт в России. А флагманский микрофон МК-115 с узнаваемым «бутылочным» дизайном остаётся фаворитом у подкастеров и дикторов.

История «Октавы» — это не просто эволюция техники, а хроника звука, с которым росла и менялась страна. И даже в эпоху подкастов и стриминга, тульская «Октава» продолжает звучать — в прямом и символическом смысле.