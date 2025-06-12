Okko стал официальным партнёром киберспортивной команды Team Spirit

Okko объявил о заключении партнёрского соглашения с Team Spirit — одной из самых титулованных киберспортивных организаций. Сотрудничество охватывает все составы клуба, включая команды по Dota 2, CS2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, а также академию Team Spirit.

Сервис стал первым российским стриминговым платформенным партнёром киберспортивной организации. В рамках соглашения бренд Okko будет размещён на форме всех команд Team Spirit. Стороны сосредоточатся на совместной работе по развитию киберспорта и созданию эксклюзивного медиаконтента.

Контент, активность и эксклюзивы

Партнёрство предполагает эксклюзивный показ материалов о жизни Team Spirit на платформе Okko. Пользователи сервиса смогут смотреть влоги, закулисные ролики и прямые включения с мероприятий. Кроме того, участники команды будут принимать участие в оригинальных программах Okko, записывать специальные видео для социальных сетей и делиться контентом с международных турниров.

В рамках сотрудничества также рассматривается выпуск брендированной продукции, создание документальных фильмов и проведение других медиа-инициатив. Стороны планируют усилить присутствие киберспорта в медиаполе и расширить аудиторию поклонников.

Комментарии представителей

Никита Жиряков, шеф-редактор Okko Кибер, отметил:

«Для нас партнёрство с Team Spirit – это не просто кросс-промо и маркетинг. Это возможность усилить значимость киберспорта на повестке дня, показать его как мощное, живое и растущее направление. Мы в Okko с большим вдохновением следим за успехами Team Spirit и верим, что вместе сможем сделать киберспорт лучше и ближе зрителю».

СЕО Team Spirit Никита Cheshir Чукалин подчеркнул: