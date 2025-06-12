Okko стал официальным партнёром киберспортивной команды Team Spirit

Okko объявил о заключении партнёрского соглашения с Team Spirit — одной из самых титулованных киберспортивных организаций. Сотрудничество охватывает все составы клуба, включая команды по Dota 2, CS2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, а также академию Team Spirit.
Сервис стал первым российским стриминговым платформенным партнёром киберспортивной организации. В рамках соглашения бренд Okko будет размещён на форме всех команд Team Spirit. Стороны сосредоточатся на совместной работе по развитию киберспорта и созданию эксклюзивного медиаконтента.
Контент, активность и эксклюзивы
Партнёрство предполагает эксклюзивный показ материалов о жизни Team Spirit на платформе Okko. Пользователи сервиса смогут смотреть влоги, закулисные ролики и прямые включения с мероприятий. Кроме того, участники команды будут принимать участие в оригинальных программах Okko, записывать специальные видео для социальных сетей и делиться контентом с международных турниров.
В рамках сотрудничества также рассматривается выпуск брендированной продукции, создание документальных фильмов и проведение других медиа-инициатив. Стороны планируют усилить присутствие киберспорта в медиаполе и расширить аудиторию поклонников.
Комментарии представителей
Никита Жиряков, шеф-редактор Okko Кибер, отметил:
«Для нас партнёрство с Team Spirit – это не просто кросс-промо и маркетинг. Это возможность усилить значимость киберспорта на повестке дня, показать его как мощное, живое и растущее направление. Мы в Okko с большим вдохновением следим за успехами Team Spirit и верим, что вместе сможем сделать киберспорт лучше и ближе зрителю».
СЕО Team Spirit Никита Cheshir Чукалин подчеркнул:
«Мы давно искали надёжного партнёра в индустрии стриминга для расширения коммуникации с нашей аудиторией. Okko зарекомендовал себя на рынке и умеет работать с эксклюзивным контентом, поэтому, когда появилась возможность сотрудничества, мы не колебались. Это партнёрство открывает новые возможности для Team Spirit и наших болельщиков. Особенно важно, что Okko смотрит на киберспорт не просто как на тренд, а как на культуру, и разделяет наши ценности. Уверен, нас ждёт продуктивное, долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество».