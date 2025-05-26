М.Видео-Эльдорадо в первом квартале 2025 года отправила на переработку 387 510 килограммов техники. Этот объём сопоставим с весом почти 775 тысяч новых iPhone 16 Pro Max. Если бы их выстроить в одну линию, она растянулась бы на десятки километров. Вместо того чтобы оказаться на свалках, техника получила вторую жизнь: её разобрали на ценные материалы, компоненты и детали для производства новых товаров.

По сравнению с первым кварталом прошлого года объём переработанной техники вырос на 22%. Существенный вклад в этот результат внесла услуга «Экотакси», которая позволяет утилизировать старую технику без необходимости покупки новой. Теперь «Экотакси» работает в 44 городах и двух областях России. Ранее сервис был доступен только в 18 городах и двух областях — это крупнейшее расширение с момента запуска программы в 2022 году.

Изначально «Экотакси» действовало в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Владимире, Волгограде, Волжском, Воронеже, Екатеринбурге, Калуге, Краснодаре, Липецке, Майкопе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе и Тюмени.

Теперь к ним добавились 26 новых городов: Астрахань, Барнаул, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Красноярск, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Омск, Псков, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск и Ярославль.

С февраля 2025 года расширен и перечень техники, доступной для вывоза. Теперь с помощью «Экотакси» можно утилизировать не только холодильники и стиральные машины, но и духовые шкафы, варочные панели, вытяжки, телевизоры, водонагреватели, микроволновые печи, компьютеры, принтеры и мелкую бытовую технику.