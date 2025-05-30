Следующая конференция разработчиков Apple WWDC 2025 стартует 9 июня. По классике ожидаются программные анонсы. Главными из них станут iOS 19, macOS 16, iPadOS 19, watchOS 12, visionOS 3 и tvOS 19.

Однако ставки в этом году выше, чем ожидалось. Все внимание будет приковано к Apple и к тому, что она скажет о своем подходе к искусственному интеллекту, после того как она уступила в борьбе с Google.

По данным Bloomberg, компания будет осторожно анонсировать функций в этот раз. Теперь в приоритете будут конкретные сроки, а не пустые обещания. Основываясь на достоверных данных, вот что мы ожидаем увидеть на WWDC 2025.

Свежий дизайн

Похоже, что эстетические изменения касаются не только внешнего вида устройств, но и их ПО. Google представила Material 3 Expressive на I/O 2025 чуть больше недели назад, сочетая смелые цветовые эффекты с более глубокой настройкой пользовательского интерфейса. Ожидается, что на WWDC 2025 Apple представит нечто подобное для своей ОС. Сообщается, что яблочная компания намерена переделать всю систему, изменив внешний вид приложений, иконок и окон, а также других элементов.

Основным источником вдохновения является VisionOS. Как сообщается, основное внимание будет уделено упрощению навигации и облегчению доступа пользователей к важнейшим элементам управления.

В отчете добавляется, что пользователей ждет крупнейший редизайн за последние годы. Мы ожидаем увидеть более округлые иконки, прозрачные элементы дизайна, более плавную анимацию и другие подобные изменения. Планируется ли и функциональная переработка, пока неизвестно.

iPadOS будет похож на macOS?

iPadOS долгое время оставалась в некотором роде ограничивающим фактором для мощных планшетов Apple, особенно тех, которые работают на том же кремнии серии M, что и Mac. В своем нынешнем виде она больше похожа на растянутую версию iOS, с несколькими продуктивными приложениями для опытных пользователей.

Многие мечтали о том, чтобы в macOS появилась возможность двойной загрузки, но, скорее всего, этого никогда не произойдет. Однако, похоже, что Apple прислушалась ко всем этим отзывам и решит некоторые из них в iPadOS 19.

По данным Bloomberg, в следующей итерации iPadOS получит несколько изменений в многозадачность и работу с окнами, направленных на повышение производительности. Утечка Majin Bu добавила, что в iPadOS появится панель меню, подобная macOS.

Она будет связана с новой версией Stage Manager, которая начинает работать, когда планшет подключен к Magic Keyboard. Идея заключается в том, чтобы предложить более компьютерный опыт, хотя пока неясно, будет ли компания привязывать этот опыт к своим собственным или MFi-сертифицированным аксессуарам для клавиатуры.

Здоровье превыше всего

Apple уже некоторое время находится в авангарде оздоровительных технологий, но за последние несколько лет конкуренция обострилась, и такие соперники, как Huawei, обогнали Apple в области инноваций в сфере оздоровительных технологий. В этом году, похоже, Apple надеется снова оказаться в центре внимания.

По сообщениям, под кодовым названием «Проект Малберри» Apple планирует масштабную модернизацию приложения «Здоровье», в котором также появится ИИ-тренер по здоровью. «Сервис будет работать на основе нового агента ИИ, который будет копировать — по крайней мере, в некоторой степени — настоящего врача», — говорится в отчете Bloomberg.

Персонализированные рекомендации по здоровью на основе ИИ — не совсем новая тенденция. Приложения-компаньоны для смарт-часов и умных колец разных брендов уже предлагают индивидуальные предложения, основанные на данных о здоровье и физическом состоянии пользователя.

Отличие Apple в том, что компания привлекает свою команду врачей для обучения ИИ-тренера. Кроме того, компания привлекает врачей из разных областей знаний для создания видеороликов, направленных на информирование пользователей о состоянии здоровья и внесении необходимых изменений в образ жизни.

ИИ в более практичной форме

Текущий стек искусственного интеллекта Apple, поставляемый в составе пакета Apple Intelligence, оказался на уровне конкурентов. Однако широко разрекламированные промахи в области ИИ-резюме и зависимость от ChatGPT для заполнения пробелов в интеллекте Siri также не помогли делу.

Ожидается, что на WWDC 2025 Apple покажет несколько функций искусственного интеллекта, которые будут иметь практическую направленность. Среди них — функция управления здоровьем на основе ИИ, которая поможет пользователям продлить время автономной работы iPhone.

Усовершенствование будет анализировать, как человек использует свое устройство, и вносить коррективы для экономии энергии. Система будет интеллектуально снижать потребление энергии приложениями, чтобы максимально продлить время автономной работы. Bloomberg

Помимо «цифрового тренера», ИИ также поможет пользователям с планированием питания. Помимо ИИ-врача, Apple также будет использовать запись с камеры, чтобы встроенный ИИ мог помогать пользователям с физическими упражнениями и предлагать улучшения в режиме реального времени.

Существует множество приложений с искусственным интеллектом, которые могут определить КБЖУ пищи, просто взглянув на нее через камеру, и несколько приложений, которые могут сделать то же самое во время тренировки. Решение Apple не является революционным, но единая интеграция в приложение «Здоровье», безусловно, будет более удобной (и более безопасной с точки зрения конфиденциальности данных) для пользователей.

Все это звучит довольно интересно, и пользователи смогут извлечь из этого значимую пользу. Однако не стоит ожидать, что на WWDC 2025 Apple выйдет на сцену и расскажет про…

Истинная эволюция Siri

По сообщениям, Apple столкнулась с некоторыми критическими задержками при перестройке работы Siri. Компания не смогла дать Siri такую же эволюционную обработку, какой добился ее конкурент на Android, заменив Google Assistant на Gemini.

Apple пытается как-то преодолеть ограничения гибридной архитектуры, в которой устаревшая кодовая база Siri сосуществует со стеком, управляемым LLM.

Согласно отчетам, до настоящего обновления Siri с помощью генеративного ИИ еще год или два. Чтобы наверстать упущенное, компания, как сообщается, планирует сотрудничать с Google и каким-то образом интегрировать Gemini в работу iOS, подобно тому, как это было сделано в Siri-ChatGPT.

Что еще более важно, компания планирует позволить сторонним разработчикам приложений использовать собственные модели искусственного интеллекта, чтобы встроенные виртуальные помощники могли работать в разных приложениях. Google уже заложила основу для такого взаимодействия Gemini с помощью системы под названием «приложения», ранее известной как «расширения».

Новые продукты

Не стоит ожидать, что на WWDC 2025 Apple покажет какой-нибудь новый продукт. В этом году конференция для разработчиков будет посвящена не столько выпуску новых устройств, сколько ликвидации последствий и устранению недостатков. Однако можно предположить, что же будет дальше.

Ожидается, что в этом году Apple выпустит кремний нового поколения M5, который станет основой для новых планшетов и компьютеров Mac. Но их презентуют во второй половине года, а не на WWDC 2025.

Помимо кремниевого скачка, в осенний период основное внимание будет приковано к серии iPhone 17. Есть вероятность, что в конце этого года Apple представит долгожданную ультратонкую модель iPhone «Air». Разговоры об умных очках также участились, но мы не ожидаем, что компания расскажет о них на своем мероприятии в июне.