Новый фильм Дэнни Бойла и Алекса Гарленда «28 лет спустя» вновь привлек внимание к культовой зомби-франшизе. Фильм рассказывает о новой группе людей, выживших спустя долгое время после того, как вирус «Ярости» опустошил Соединенное Королевство. Это захватывающая история, сочетающая боевик и ужасы, которая, несомненно, пробудит у людей интерес к хорошим фильмам о зомби.

К счастью, поклонники фильма могут побаловать себя несколькими похожими фильмами о зомби, которые были выпущены за последние годы. Учитывая, насколько популярным стал этот жанр, может оказаться непростой задачей сузить выбор фильмов для просмотра, когда существует так много вариантов.

Репортаж (2007)

В этом испанском фильме ужасов рассказывается о репортере и операторе, которые находятся на карантине в здании, где распространяется вирус, превращающий тех, кто находится внутри, в зомби. Как и в фильме «28 лет спустя» и его потрясающей операторской работе на iPhone, REC представляет свою историю с помощью «найденных кадров», снятых одним из персонажей, что делает просмотр захватывающим и даже душераздирающим. Хотя новый фильм Бойла и Гарланда вызывает гораздо меньше клаустрофобии, чем «Репортаже», в последнем, похоже, также присутствует сверхъестественный элемент в ужасающем описании зомби-апокалипсиса.

Оверлорд (2018)

Этот фильм о зомби начинается с того, что группа американских солдат сражается за свои жизни в опасной стране, уже охваченной войной: во Франции, оккупированной нацистами. Там они обнаруживают, что Третий рейх проводит эксперименты на людях над жителями деревни, превращая их в диких представителей нежити. И «Оверлорд», и «28 лет спустя» содержат довольно много кровавого экшена, который придется по вкусу закоренелым фанатам зомби, и в то же время рассказывают об ужасах войны и насилия, совершаемых как людьми, так и зомби.





Я — легенда (2007)

Фильм «Я — легенда», основанный на классическом романе Ричарда Мэтисона, рассказывает об ученом, который пытается найти лекарство от вируса, уничтожившего большую часть человечества и превратившего выживших в вампиров-каннибалов. Пожалуйста, обратите внимание, что альтернативная концовка фильма, которая была заменена на ту, что была показана в кинотеатрах, широко рассматривается как каноническое завершение. Как и «28 лет спустя» и его предшественники, этот фильм исследует горе, потерю и способность человечества творить зло, при этом некоторые персонажи, похоже, ведут себя еще хуже, чем зомби, что делает повествование особенно мрачным и заставляющим задуматься.

Армия мертвых (2021)

«Армия мертвецов» рассказывает о команде бывших наемников, которые пытаются ограбить казино в Лас-Вегасе спустя годы после того, как город был опустошен нашествием зомби. Остросюжетный фильм режиссера Зака Снайдера о зомби следует за своими героями, когда они покидают свои уютные дома, чтобы исследовать землю, кишащую зомби. В нем также представлены различные виды зомби, в том числе медленно передвигающиеся бродяги и быстрые, умные альфы, что добавляет сюжету различные уровни ужаса и экшена.





28 дней спустя (2002)

Это довольно очевидный выбор, но поклонникам «28 лет спустя» стоит обратить внимание на фильм, с которого началась вся франшиза ужасов Бойла и Гарленда. Фильм «28 дней спустя», в котором снялся актер Киллиан Мерфи за десятилетия до Оппенгеймера, рассказывает о человеке, который выходит из комы в постапокалиптическом Лондоне, где он вынужден выживать против орд зараженных зомби и радикально настроенных выживших людей. «28 дней спустя» известен тем, что популяризирует сверхбыстрых зомби с неистовыми, пугающими визуальными эффектами, воспроизведенными в сиквеле. Хотя действие фильма «28 лет спустя» происходит спустя долгое время после первой вспышки зомби, в оригинальном фильме также рассказывается о том, как люди пытаются восстановить и сохранить общество, стирая грань, отделяющую людей от инфицированных.