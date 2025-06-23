фильм
Автор:

Новый фильм Дэнни Бойла и Алекса Гарленда «28 лет спустя» вновь привлек внимание к культовой зомби-франшизе. Фильм рассказывает о новой группе людей, выживших спустя долгое время после того, как вирус «Ярости» опустошил Соединенное Королевство. Это захватывающая история, сочетающая боевик и ужасы, которая, несомненно, пробудит у людей интерес к хорошим фильмам о зомби.

К счастью, поклонники фильма могут побаловать себя несколькими похожими фильмами о зомби, которые были выпущены за последние годы. Учитывая, насколько популярным стал этот жанр, может оказаться непростой задачей сузить выбор фильмов для просмотра, когда существует так много вариантов.

Содержание
1. Репортаж (2007)
2. Оверлорд (2018)
3. Я — легенда (2007)
4. Армия мертвых (2021)
5. 28 дней спустя (2002)

Репортаж (2007)

фильм

В этом испанском фильме ужасов рассказывается о репортере и операторе, которые находятся на карантине в здании, где распространяется вирус, превращающий тех, кто находится внутри, в зомби. Как и в фильме «28 лет спустя» и его потрясающей операторской работе на iPhone, REC представляет свою историю с помощью «найденных кадров», снятых одним из персонажей, что делает просмотр захватывающим и даже душераздирающим. Хотя новый фильм Бойла и Гарланда вызывает гораздо меньше клаустрофобии, чем «Репортаже», в последнем, похоже, также присутствует сверхъестественный элемент в ужасающем описании зомби-апокалипсиса.

Оверлорд (2018)

фильм

Этот фильм о зомби начинается с того, что группа американских солдат сражается за свои жизни в опасной стране, уже охваченной войной: во Франции, оккупированной нацистами. Там они обнаруживают, что Третий рейх проводит эксперименты на людях над жителями деревни, превращая их в диких представителей нежити. И «Оверлорд», и «28 лет спустя» содержат довольно много кровавого экшена, который придется по вкусу закоренелым фанатам зомби, и в то же время рассказывают об ужасах войны и насилия, совершаемых как людьми, так и зомби.


Я — легенда (2007)

фильм

Фильм «Я — легенда», основанный на классическом романе Ричарда Мэтисона, рассказывает об ученом, который пытается найти лекарство от вируса, уничтожившего большую часть человечества и превратившего выживших в вампиров-каннибалов. Пожалуйста, обратите внимание, что альтернативная концовка фильма, которая была заменена на ту, что была показана в кинотеатрах, широко рассматривается как каноническое завершение. Как и «28 лет спустя» и его предшественники, этот фильм исследует горе, потерю и способность человечества творить зло, при этом некоторые персонажи, похоже, ведут себя еще хуже, чем зомби, что делает повествование особенно мрачным и заставляющим задуматься.

Армия мертвых (2021)

фильм

«Армия мертвецов» рассказывает о команде бывших наемников, которые пытаются ограбить казино в Лас-Вегасе спустя годы после того, как город был опустошен нашествием зомби. Остросюжетный фильм режиссера Зака Снайдера о зомби следует за своими героями, когда они покидают свои уютные дома, чтобы исследовать землю, кишащую зомби. В нем также представлены различные виды зомби, в том числе медленно передвигающиеся бродяги и быстрые, умные альфы, что добавляет сюжету различные уровни ужаса и экшена.


28 дней спустя (2002)

фильм

Это довольно очевидный выбор, но поклонникам «28 лет спустя» стоит обратить внимание на фильм, с которого началась вся франшиза ужасов Бойла и Гарленда. Фильм «28 дней спустя», в котором снялся актер Киллиан Мерфи за десятилетия до Оппенгеймера, рассказывает о человеке, который выходит из комы в постапокалиптическом Лондоне, где он вынужден выживать против орд зараженных зомби и радикально настроенных выживших людей. «28 дней спустя» известен тем, что популяризирует сверхбыстрых зомби с неистовыми, пугающими визуальными эффектами, воспроизведенными в сиквеле. Хотя действие фильма «28 лет спустя» происходит спустя долгое время после первой вспышки зомби, в оригинальном фильме также рассказывается о том, как люди пытаются восстановить и сохранить общество, стирая грань, отделяющую людей от инфицированных.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии