В этом году на конференции WWDC 2025 все внимание было приковано к Apple, которая представила несколько новинок в области искусственного интеллекта, которые приблизили бы ее операционные системы к тому, чего недавно достигли Microsoft и Google. Этого не произошло, но Apple продемонстрировала изменения в дизайне с некоторыми знакомыми функциональными улучшениями.

Однако самым заметным обновлением оказался iPadOS 26. Apple переосмыслила его в том же духе, что и mac OS, сделав его больше похожим на компьютерный планшет, чем на… обычный планшет.

Интерфейс и настройки

iPadOS 26 — это огромный шаг вперед с точки зрения эстетики. Его дизайн значительно улучшен. Обновленный экран блокировки с автоматически настраиваемым виджетом часов и новым 3D-фотоэффектом, которые выглядят довольно привлекательно.

Мне нравится новый подход к дизайну с использованием жидкого стекла, особенно возможность выбора между светлой и темной темой. Apple расширила фирменный прозрачный дизайн центра управления, значков приложений, виджетов и даже краев окон.





iPadOS 26 выглядит по-новому, а благодаря OLED-панели в модели Pro обновленный дизайн, вдохновленный стеклом, по-настоящему оживает. Изначально были некоторые проблемы с отображением теней, но компания исправила их, настроив режим непрозрачности.

Многозадачность

До сих пор одной из самых больших проблем при работе на iPad было управление окнами приложений, и оно казалось очень ограничивающим, особенно в плане изменения размера. Apple пыталась предложить временное решение с помощью Stage Manager, но это особо ничего не изменило.





В iPadOS 26 вы получаете новую систему многозадачности, которая работает параллельно с Stage Manager. Новый подход не только позволяет использовать больше приложений и настраивать их окна, но и запоминает их размер при следующем открытии.

С помощью Expose вы можете быстро развернуть весь кластер приложений на весь экран и выбрать то, с которым хотите работать. Сделав еще один шаг вперед, Apple также перенесла привычные трехкнопочные элементы управления окнами из macOS на iPad.





Мне нравится, что окна можно расположить по краям экрана, просто щелкнув по ним. А если вы работаете с несколькими окнами приложения, новые кнопки для размещения окон теперь предоставляют до восьми настроек изменения размера, что позволяет быстро настроить размер окна приложения и разместить его в нужном месте.

Строка меню

Еще одна утилита macOS, которая появилась в iPadOS 26, — это строка меню в верхней части экрана. Это важное обновление по нескольким причинам. Во-первых, вам больше не нужно приостанавливать текущий рабочий процесс и заходить на страницу настроек приложений, поскольку теперь к ним можно получить прямой доступ в верхней части экрана.

Во-вторых, строка меню дает разработчикам возможность гибко добавлять дополнительные настройки и элементы управления, делая их легко доступными со всех страниц строки меню.

Возможно, для сенсорного взаимодействия это не имеет большого значения, но при использовании iPad с клавиатурой и / или трекпадом панель меню очень удобна.

Приложение для телефонов нового поколения

Приложение Apple для телефонов отстает в плане современных удобств и функций превентивной безопасности. Apple не только восполнила некоторые из этих пробелов, но и перенесла их на Mac и iPad.

Приложение для телефона на iPad выглядит привычно, но оно больше подходит для видеозвонков FaceTime. Новые функции, анонсированные Apple, такие как прямая трансляция, поддержка удержания и запись звонков, теперь доступны на iPad. Интересно, что записанные звонки также будут автоматически расшифровываться в фоновом режиме.

Сочетания клавиш с помощью ИИ

У новой системой shortcuts большой потенциал. Apple внедрила в приложение Shortcuts искусственный интеллект, который позволяет выполнять интеллектуальные действия. Они дополняют существующие возможности Apple Intelligence, которые позволяют обрабатывать текст, аудио и изображения.

Самое приятное то, что вы можете описать действие для быстрого доступа, и оно будет автоматически преобразовано в цепочку команд, необходимых для запуска быстрого доступа. Вы также можете выбрать платформу искусственного интеллекта, выбрав между моделью искусственного интеллекта на устройстве или облачной вычислительной системой Apple secure AI.

Понимание запросов и предоставление быстрого доступа к приложению значительно упростят работу обычного пользователя. А с появлением искусственного интеллекта будет намного проще создавать многоуровневые системы автоматизации, которые смогут распознавать файлы и различные формы контента на вашем телефоне.

Приложение «Файлы»

В iPadOS приложение «Файлы» претерпело столь необходимые изменения благодаря новому представлению списка, которое позволяет просматривать более подробную информацию о любом контенте без необходимости открывать его и копаться в информационном окне.

Для удобства идентификации вы также можете раскрасить значки, вставить эмодзи поверх папки и синхронизировать ее на всех ваших устройствах. Что касается функциональности, вы можете перетащить любую папку в dock и получить к ней прямой доступ.

Более того, если у вас установлены другие приложения для работы с определенными типами файлов, теперь вы можете установить их по умолчанию.

Приложение предварительного просмотра

Еще одним незначительным, но весьма интересным изменением в iPadOS 26 стало появление приложения предварительного просмотра на планшете.

В приложении Preview на iPad теперь можно напрямую редактировать и добавлять пометки к PDF-файлам, а также работать с изображениями. На самом деле, это приложение более универсально, чем macOS, поскольку вы можете использовать сенсорное управление, стилус или клавиатуру.

А если вы включили функцию автозаполнения, iPadOS 26 сэкономит вам драгоценное время при работе с PDF-файлами. Кроме того, приложение предварительного просмотра также позволяет перейти непосредственно к хранилищу файлов в предустановленном приложении «Файлы».

Локальный захват и переключение звука

Для тех, кто занимается съемкой видеоконтента или часто бывает на видеоконференциях, есть хорошие новости. В iPadOS 26 появилась новая система локальной съемки, которая позволяет напрямую записывать предварительный просмотр с камеры в высоком разрешении. Сторонние приложения или громоздкие дополнения к камере не требуются.

Вы можете запустить локальную запись из любого приложения по вашему выбору и раздельно использовать аудио- и видеоматериалы. Кроме того, благодаря интеллектуальной настройке микрофона голос диктора становится приоритетным для обеспечения четкости и снижения внешнего шума.

Apple называет это функцией изоляции голоса. Если вы используете микрофон для записи звука, теперь вы можете напрямую переключать аудиовход микрофона, независимо от того, какое приложение или веб-сайт вы используете.

Расширенные инструменты для изучения

С тех пор как появились инструменты для записи и Apple Intelligence, приложение Apple Notes постоянно совершенствуется. В iPadOS 26 приложение Notes добавило функцию, которую пользователи требовали уже много лет. Теперь вы можете импортировать и экспортировать любую заметку в файл Markdown.

Более того, все записи звонков, сделанные с помощью приложения Phone, теперь можно легко импортировать в приложение Notes с полной расшифровкой и кратким изложением. И давайте не будем забывать о калькуляторе, который недавно появился на iPad.

В iPadOS 26 приложение получило возможность создавать графики моделирования на основе математических уравнений. Поддерживается до трех переменных, что открывает возможности для создания интерактивных трехмерных графиков в калькуляторе.