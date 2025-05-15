Samsung Galaxy S25 Edge поступит в продажу уже в конце месяца как один из первых тонких телефонов в мире. Мы с нетерпением ждем, как люди отреагируют на него. Но тонкость все же не самый главный критерий при покупке телефона. Новому смартфону придется конкурировать сiPhone 16 Pro Max. Пока Apple не выпустит iPhone Air, о котором ходят слухи.

Эти два телефона соревнуются в том, кто меньше весит и сколько может дать пользователям, независимо от их размера. Вот к каким выводам мы пришли.

Технические характеристики

Samsung Galaxy S25 Edge iPhone 16 Pro Max Габариты 159 x 76 x 5.9 mm 163 x 77.6 x 8.25 mm Вес 163 грамма 227 грамма Дисплей 6.7 дюйма

HDR10+ AMOLED (120Hz)

1440 x 3120 6.9 дюйма

Super Retina XDR OLED

2868 x 1320 Операционная система Android 15 under One UI 7 iOS 18 Встроенная память 256Гб, 512Гб 256Гб, 512Гб, 1Тб Слот MicroSD Нет Нет Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite A18 Pro Оперативная память 12Гб 8Гб Камеры • Основная: 200-мегапиксельная

12 МП сверхширокоугольный



• Селфи: 12 МП • Основная: 48MP Fusion (основная), f/1.78

48 МП сверхширокоугольный, f/2.2

12-мегапиксельный телеобъектив, f/2.8, 5-кратный оптический зум



• Селфи: 12 МП, f/1.9 Видео • Основная: 8K при 30 кадрах в секунду, 4K до 120 кадров в секунду и 1080p до 240 кадров в секунду



• Селфи: 4K до 60 кадров в секунду и 1080p до 60 кадров в секунду • Основная: 4K до 120 кадров в секунду и 1080p до 240 кадров в секунду



• Селфи: 4K до 60 кадров в секунду и 1080p до 120 кадров в секунду Bluetooth 5.3 5.3 Порты USB-C USB-C Биометрия Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем Face ID Водостойкость IP68 IP68 Аккумулятор 3900 мАч

Проводная зарядка 25 Вт

Беспроводная зарядка 15 Вт

Обратная беспроводная зарядка 4,685 мАч

Быстрая зарядка 30 Вт (50% за 30 минут)

Беспроводной MagSafe мощностью 25 Вт

15 Вт Qi2 беспроводная зарядка

4,5 Вт обратная проводная зарядка Сеть 5G 5G

Дизайн

Samsung Galaxy S25 Edge тонкий, как и предполагает его название, если верить указанным размерам. Изображения показывают, что S25 Edge имеет тонкую рамку вокруг телефона и две вертикально выровненные камеры на небольшом островке сзади. На снимках также видно, что телефон оснащен микрофоном сверху и снизу, а также боковой кнопкой под клавишей регулировки громкости на правом краю рамки.

Между тем, iPhone 16 Pro Max немного толще — 8,25 мм, имеет титановую рамку с матовым металлическим покрытием, плоские края и матовую стеклянную заднюю панель. Он оснащен трехлинзовой камерой, аналогичной камере iPhone 15 Pro Max, и кнопкой управления камерой, утопленной в правой части рамки под кнопкой питания, которая, как и другие кнопки, расположена на левой грани.

Дисплей

Samsung Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2600 нит, переменной частотой обновления до 120 Гц и разрешением 3120 x 1440 QHD+, что позволит пользователям быстро получать доступ к фотографиям, видео, файлам, социальным сетям, играм и многому другому. Быстрому доступу будет способствовать и то, что экран S25 Edge, по примеру S25 Plus и S25 Ultra, будет поддерживать технологии Dynamic AMOLED 2X и ProScaler, значительно повышающие качество фото и видео.

Дисплей iPhone 16 Pro Max на 0,2 дюйма больше, чем у S25 Edge, учитывая, что он находится в верхней части линейки iPhone 16. Он оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с технологиями ProMotion и always-on, выдает разрешение 2868 x 1320 и максимальную яркость 2000 нит, а также имеет адаптивную частоту обновления 120 Гц, как и S25 Edge.

Хотя оба телефона имеют плавную частоту обновления, iPhone 16 Pro Max может оказаться слишком большим для некоторых людей из-за того, насколько велик его экран по сравнению с S25 Edge — и iPhone 16 Plus, если уж на то пошло, поскольку его дисплей имеет такие же размеры. Возможно, вам будет легче держать S25 Edge, потому что его дисплей меньше.

Производительность

Дизайн и производительность идут рука об руку, и ни одна компания не знает этого лучше, чем Samsung и Apple. Но поскольку Galaxy S25 Edge выходит через неделю, сначала мы поговорим о его производительности. Этот телефон оснащен 12 ГБ оперативной памяти, независимо от того, какую версию вы выберете — 256 ГБ или 512 ГБ. В них установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который полагается на многоядерную производительность и имеет восемь ядер CPU и графический процессор Adreno. Если вы часто играете, то будете рады узнать, что Galaxy S25 Edge оснащен паровой камерой и новым термоинтерфейсным материалом (TIM), чтобы предотвратить перегрев телефона.

Между тем, iPhone 16 Pro Max работает на процессоре A18 Pro, который обеспечивает быструю и плавную работу при небольшом объеме оперативной памяти — 8 ГБ. На этом телефоне можно играть в ресурсоемкие игры, но поскольку у него только одно ядро процессора, он будет быстро перегреваться, если вы играете на телефоне в жаркой обстановке или используете чехол, который не позволяет ему охлаждаться так же быстро, как он нагревается. Это делает iPhone 16 Pro Max подходящим для тех, кто будет использовать его для менее трудных задач, таких как веб-серфинг, съемка фото и видео и отправка СМС. Но для тех, кто хочет делать на своем телефоне больше, не напрягаясь, в том числе играть, подойдет Galaxy S25 Edge.

Аккумулятор и зарядка

Samsung Galaxy S25 Edge оснащен аккумулятором емкостью 3 900 мАч, что немного меньше, чем у остальных моделей линейки Galaxy S25, где базовая модель имеет аккумулятор емкостью 4 000 мАч, а S25 Ultra — 5 000 мАч. Samsung утверждает, что S25 Edge поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку. Однако компания не уточнила, как быстро заряжается телефон при подключении к сети.

iPhone 16 Pro Max имеет еще более емкий аккумулятор на 4 685 мАч. Он поддерживает 30 Вт быстрой зарядки, достигая 50 % заряда примерно за 30 минут. Он также поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт. Это говорит о том, что большая батарея не всегда означает более быструю зарядку, а просто требует немного больше времени для достижения полной зарядки.

Камеры

Несмотря на то что Galaxy S25 Edge оснащен двумя задними камерами, основная камера имеет 200-мегапиксельный объектив, расположенный над 12-мегапиксельной ультразум-камерой. Последняя камера довольно сильно уступает 48-Мп ультраширокой камере, установленной на S25 Ultra, но это только потому, что кроме основной камеры здесь нет других, которые могли бы ее компенсировать. Однако 200-мегапиксельная камера обеспечит высокое качество фотографий и видео, учитывая, как хорошо она фиксировала каждую деталь на S25 Ultra.

iPhone 16 Pro Max, тем временем, оснащен 48-Мп камерой Fusion, 48-Мп ультраширокой камерой и 12-Мп телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом, что позволяет сбалансировать визуальное качество каждого снимка и видео. Ультраширокая камера обеспечивает 120-градусный угол обзора для пейзажных и групповых фотографий, а 12-Мп телекамера помогает запечатлеть мельчайшие объекты вблизи. Камера с разрешением 48 Мп обеспечивает кристальную четкость каждого фото и видео.

ПО и обновления

Galaxy S25 Edge будет работать на Android 15, а поверх него будет установлен One UI 7. Объединенное программное обеспечение гарантирует расширенные функции конфиденциальности, улучшенную многозадачность и возможности искусственного интеллекта (Gemini). Как и другие телефоны линейки Galaxy S25, Samsung пообещала семь лет обновлений ОС и системы безопасности для S25 Edge.

Что касается iPhone 16 Pro Max, то он работает на iOS 18 из коробки. В основном iOS 18 поставляется с Apple Intelligence, которая будет обобщать ваши электронные письма, текстовые сообщения, уведомления в социальных сетях, а также поможет улучшить ваши письменные работы, проверяя грамматику и орфографию, чтобы вы могли спокойно донести свою мысль до собеседника. Также есть усовершенствованная Siri, которая зажигает радужное кольцо вокруг дисплея, когда вы произносите ее имя. Apple не сообщила, сколько лет телефон будет получать обновления ОС, но, как правило, это тоже 7 лет.

Цены и версии

На старте продаж Galaxy S25 Edge будет продаваться по цене около 113 000 рублей за вариант с 256 Гб памяти и 124 000 рублей за версию с 512 Гб. Что касается цветов, в которых он будет продаваться, то он будет поставляться в вариантах «титаново-серебристый», «титаново-черный» и «титаново-голубой».

iPhone 16 Pro Max продается с сентября 2024 года, и его цена зависит от того, сколько места для хранения данных вам нужно. Вариант на 256 ГБ стоит около 134 000 рублей, версия на 512 ГБ — 170 000 рублей а вариант на 1 ТБ — 260 000 рублей. Он поставляется в цветах Black Titanium (черный), White Titanium (белый), Natural Titanium (серебристый) и Desert Titanium (золотой).

Итог

Несмотря на то, что телефон еще не вышел, Galaxy S25 Edge, похоже, побеждает в этой битве. Его легче держать в руках, так как он очень тонкий, дизайн камеры оправдывает общий дизайн телефона, а производительность, которую он обеспечивает, весьма оптимальна, особенно для геймеров. Тонкий корпус может показаться хрупким, но он имеет титановую рамку по всему периметру и является первым смартфоном со стеклянным экраном Gorilla Glass Corning 2, обеспечивающим двойную защиту телефона от трещин и царапин при падении. Кроме того, S25 Edge доступнее iPhone 16 Pro Max.