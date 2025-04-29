28 апреля 2003 года Apple представила iTunes Store — революционный онлайн-магазин цифровой музыки, который полностью изменил то, как люди покупают и слушают треки. Прошло 22 года, и хотя iTunes Store уже не играет той роли, что раньше, его влияние на музыкальную индустрию и саму Apple сложно переоценить.

Как всё начиналось

Изначально iTunes Store был доступен только на Mac, но уже к концу 2003 года появился и на Windows. Это был удобный способ легально покупать музыку и загружать её на iPod — главный музыкальный гаджет того времени.

Apple заключила сделки с ведущими звукозаписывающими лейблами, и результат не заставил себя ждать:

За первые 18 часов было продано около 275 000 треков по цене $0.99.

Через неделю продажи достигли миллиона песен.

Спустя две недели — уже два миллиона.

К 2008 году iTunes Store стал крупнейшим музыкальным ритейлером в США, а к 2010 году — и во всем мире. Магазин принёс Apple более миллиарда долларов.

Цены и предложения

Большинство песен в iTunes Store стоили $0.99, но некоторые — $1.29. Альбомы обычно продавались по $9.99, хотя право устанавливать цену оставалось за дистрибьюторами.

Apple также регулярно проводила акции и предлагала бесплатные треки недели, что привлекало миллионы пользователей.

Не только музыка

До запуска App Store в 2008 году именно iTunes Store был местом для загрузки приложений. Здесь же размещались книги (до появления iBooks Store), подкасты, телешоу и фильмы.

iTunes стал универсальной платформой для цифрового контента задолго до появления отдельных сервисов.

Как стриминг вытеснил покупки

В 2010-х годах начался рост стриминга, что постепенно снижало интерес к покупке музыки. Первые шаги сделали Rhapsody, Yahoo Music и Pandora, но настоящим толчком стало появление Spotify в США в 2011 году.

Apple не осталась в стороне: в 2014 году она приобрела Beats Music и уже в 2015 году представила собственный стриминговый сервис Apple Music.

К 2016 году только 24% доходов музыкальной индустрии приходилось на цифровые продажи, а стриминг превысил 50%.

Что стало с iTunes Store сегодня

На iPhone приложение iTunes Store по-прежнему доступно, но его сложно найти на Mac — там магазин встроен в приложение Apple Music.

Фильмы и сериалы переехали в приложение Apple TV, а подкасты — в отдельный Apple Podcasts. Эти изменения были введены в macOS Catalina в 2019 году.

Windows-версия iTunes просуществовала дольше, но в 2024 году Apple запустила три отдельных приложения: Apple Music, Apple TV и Apple Devices, окончательно разделив функциональность.

Наследие iTunes

Хотя эпоха покупки треков ушла в прошлое, iTunes Store стал важной вехой в развитии цифрового контента. Он показал, что легальная цифровая музыка может быть удобной, доступной и прибыльной — и открыл путь для всего, что пришло после.

А вы когда-нибудь покупали музыку в iTunes Store? Какие треки были у вас первыми? Расскажите в комментариях!