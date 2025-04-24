Последние восемь месяцев Google Pixel 9 получил столько внимания со стороны покупателей, сколько он заслуживал благодаря потрясающим камерам, впечатляющему времени автономной работы, искусственному интеллекту Gemini AI и великолепному матовому покрытию, не уступающему iPhone 16. Лето не за горами, а вместе с ним и выход Google Pixel 10. Хотя официального анонса будущей модели еще не было, предварительные отчеты и утечки говорят о том, как она будет выглядеть и функционировать по сравнению с текущей итерацией. Вот все, что вам нужно знать о Pixel 10.

Дизайн и дисплей

Google Pixel 10 будет иметь некоторые незначительные аппаратные обновления по сравнению с Pixel 9. Одним из таких обновлений станет встраивание в телефон процессора Tensor G5, что позволит ему сравняться с iPhone по производительности по сравнению с чипом Tensor G4. По сути, чип Tensor G5 будет опираться на восьмиядерный процессор для выполнения задач разного масштаба — одно ядро Arm Cortex-X4 для тяжелых задач, два ядра Cortex-A520 для легких задач и пять ядер Cortex-A725 для программ средней интенсивности.

Снаружи Pixel 10 будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с OLED-панелью, который может похвастаться разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. У него будет примерно такой же корпус и матовое стекло на задней панели, как у предшественника. В частности, в нем может появиться стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, которое сделает телефон одновременно мягким на ощупь и очень хрупким. Металлический корпус по-прежнему будет иметь матовую поверхность. Телефон не будет выскальзывать, а значит вы будете более уверенно держать его в руке.

В плане программного обеспечения телефон будет оснащен Pixel Sense, самым продвинутым помощником ИИ на устройствах Google. Pixel Sense (прозванный «Пикси» до его анонса в начале этого года) будет работать на Gemini Nano, компактной версии Google Gemini, собирать и анализировать данные из различных приложений, текстовых сообщений, изображений и других медиафайлов, а также предоставлять контекстные прогнозы на основе того, как вы используете Pixel. Он ответит на вопросы о ваших личных данных, но эти ответы не будут отправлены на серверы Google. Другими словами, ваши секреты останутся только вашими секретами и никто о них не узнает.

Камера

Камеры Google Pixel 10 сохранят модуль в форме таблетки, который был представлен в Pixel 9, так что дизайн не сильно изменится. Однако, по слухам, в Pixel 10 впервые появится выделенная телефотокамера, которая позволит получать 11-мегапиксельные снимки с увеличением. Несмотря на то, что телеобъектив приведет базовую модель телефона в соответствие с моделями Pro, обновление происходит за счет других камер. Ультраширокая камера будет иметь разрешение 13 Мп, а селфи-камера — 11 Мп. Однако основная камера по-прежнему будет 50 Мп, хотя она будет обновлена до сенсора Samsung GN8, который присутствовал в Pixel 9a.

В Pixel 9, напротив, ультраширокая камера составляет 48 Мп, а селфи-камера — 10,5 Мп. В Pixel 10 селфи-камера получит небольшое улучшение, но качество остальных камер от этого сильно не изменится. Если Google хочет убедиться, что добавление телеобъектива к базовой модели стоит того, чтобы его обновить, ей следует добавить к камере еще и 8-кратный Super Res Zoom.

Аккумулятор и зарядка

Переходим к важной части Pixel 10: времени автономной работы и скорости зарядки. Информации о размере батареи и сроке ее службы пока мало, но слухи говорят, что она может иметь аккумулятор емкостью 4700 мАч, как у Pixel 9, или больше, до 5000 мАч. При любом из этих размеров аккумулятора хватит на 24 часа работы Pixel или до 100 часов в режиме энергосбережения, что кажется нереальным, учитывая, что батарея довольно быстро садится, как бы пользователи ни старались экономить энергию.

Нечего сказать и о скорости зарядки Pixel 10. Однако, если смартфон похож на Pixel 9, то сможет поддерживать 45 Вт быстрой зарядки, заряжая батарею до 55% за 30 минут.

Дата выхода и цены

Релиз Google Pixel 10 назначен на август 2025 года. Это означает, что он выйдет в то же время, что и Pixel 9 в прошлом году, а не через пару месяцев осенью.

Pixel 10 также может продаваться по цене 800 долларов, если тарифы не сделают его дороже. Даже без тарифов на материалы, используемые при разработке телефона, чип Tensor G5 — не говоря уже о камере с телеобъективом — может дать Google повод поднять цену на 100 долларов по сравнению с Pixel 9.