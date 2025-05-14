Совсем скоро Google выпустит Android 16 для общего доступа. Сейчас компания на мероприятии The Android Show показала, чего ждать пользователям от новой версии популярного ПО.

Material 3 Expressive — новый дизайн

Потребовалось три года, 46 различных исследований и отзывы 18 000 тестеров по всему миру, чтобы представить Material 3 Expressive — так называется новый дизайн — на Android-устройстве. Дизайн должен упростить использование устройства с помощью продуманного использования цвета, форм, анимации и многого другого.

Команда изучила все: от того, куда смотрят пользователи, до того, сколько времени требуется для определения элементов управления. В результате система стала проще, быстрее и приятнее в использовании, чем когда-либо прежде. Появились новые группы кнопок, индикаторы загрузки, панели инструментов и кнопки разделения. Анимации придала интерфейсу более веселый и незамысловатый настрой, а шрифты стали более читабельными. Но при этом не переборщили, ведь хороший дизайн работает тогда, когда в нем ориентируются.

Все это можно увидеть во всей операционной системе: от более плавного движения при отсоединении уведомлений до размытия фона для привлечения внимания и выделения контекста. Например, более крупная кнопка «Отправить» в Gmail. Теперь она находится прямо над клавиатурой, а не вверху экрана. Это, по словам Google, в четыре раза ускоряет ее нахождение. Интересно, что изменения в дизайне сделали Material 3 Expressive более удобным для всех возрастов.

Разработчикам предлагается внедрять Material 3 Expressive в свои приложения, при этом Google рекомендует отдавать предпочтение функциональности, тщательно продумывать дизайн и строго следовать новым рекомендациям по доступности. Разработчики смогут использовать множество новых инструментов и элементов дизайна, таких как новые декоративные формы, анимация, шрифты и цветовые схемы.

Wear OS 6

Удивительно, но Material 3 Expressive будет доступна и на смарт-часах с Wear OS 6. Google разрабатывает операционную систему на основе круглого дисплея, при этом пользовательский интерфейс адаптируется к экрану, чтобы использовать как можно больше его площади. В него войдут многие из тех же элементов, что и в Android 16 на телефоне.

Это те же кнопки, те же продуманные цветовые темы и обновленные иконки, чтобы сделать информацию на дисплее более понятной и наглядной. Wear OS 6 получит новый, более информативный макет, кнопки, которые легче нажимать, и дизайн, позволяющий привлечь внимание, как на телефоне. Google утверждает, что программное обеспечение было оптимизировано и должно увеличить время автономной работы на 10 %.

Компания называет Material 3 Expressive в Android 16 и Wear OS 6 «фундаментальным изменением в работе вашего телефона и часов», давая понять, что это выходит далеко за рамки базового нового внешнего вида и нескольких новых цветов.

Google Gemini

Не удивительно, что Gemini, искусственный интеллект Google, будет играть важную роль в Android 16. Теперь ИИ также появится в Wear OS, где заменит Google Assistant. Gemini может взаимодействовать с большим количеством приложений, а затем извлекать из них всю необходимую для вас информацию.

Gemini также появится в Android Auto и Google Built-in для автомобилей. Компания утверждает, что это самый безопасный способ оставаться на связи во время вождения, позволяющий взаимодействовать без рук с помощью обычного разговора. Благодаря возможности взаимодействия с различными приложениями Gemini может обобщать сообщения, находить зарядки или заправки в разных точках маршрута, а также сообщать новости или запускать плейлисты.

Gemini также появится на Android XR, программной платформе, над которой компания работает совместно с Samsung, и на Google TV.

Представляем Find Hub

Find My Device превращается в Find Hub. Приложение позволит не только отслеживать устройства, но и оставаться на связи с друзьями и близкими. Find Hub будет поддерживать отслеживание местоположения в продуктах (Peak и July), а также скоро будет поддерживать сверхширокополосное отслеживание в метках (Moto Tag).

Google также подписала важные соглашения с авиакомпаниями, чтобы обеспечить обмен данными о местоположении по Bluetooth для поиска потерянного багажа. Позже в этом году будет включена спутниковая связь. Это позволит общаться даже при отсутствии сигнала сотовой связи.

Безопаснее и надежнее

Уже были намеки, что в Android 16 больше внимания уделяется безопасности. Во время разговора с людьми, не входящими в список контактов, приложение предупредит о потенциальных мошенниках. Такие же меры защиты предусмотрены и в «Сообщениях».

Появились новые разрешения на доступ к приложениям, загруженным не из Play Store, новые меры защиты при совместном использовании экрана и защита банковских приложений при звонках. Будет доступна функция Advanced Protection. Она позволяет заблокировать устройство после выявления потенциальных атак. Позднее в этом году Google представит более надежные варианты сброса устройства до заводских настроек, с более широким контролем над тем, какие функции могут быть сброшены. Еще один новый инструмент — Key Verifier, который использует QR-код для подтверждения сквозного шифрования и предупредит вас, если он вдруг не совпадет, например, в случае атаки с подменой SIM-карты.

Больше информации нам предстоит узнать на конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдет 20 мая.