Популярность смартфонов Apple в мире не сбавляет обороты уже долгие годы, и Россия здесь не исключение. На нашем рынке доля iPhone в общем объёме проданных смартфонов ниже, чем во многих западных странах, однако в денежном выражении он остается одним из лидеров. Несмотря на уход официального представительства Apple в 2022 году, спрос на iOS у российских потребителей сохраняется.

О том, как сегодня устроен рынок айфонов, в чем особенность «нечётных моделей» и какие тренды можно еще ждать в 2025 году, рассказала директор категории «Электроника и компьютерная техника» в Яндекс Маркете Оксана Соснова.

Самый долгоживущий iPhone и феномен «нечётных моделей»

Самой популярной моделью за все время с момента выхода в 2019 году остается iPhone 11. Эта модель также держалась в производстве дольше остальных — до 2024-го года. Это достаточно долгий срок, при том, что обычно модели iOS «живут» в производстве только три года, а затем их перестают выпускать. Уже в первый год продаж iPhone 11 показал отличную динамику, став «золотой серединой» в категории «средний плюс»: в сравнении с прошлыми моделями он обладает высокой скоростью загрузки, увеличенным объёмом батареи и хорошим качеством фотографий и видео за счет двух камер с разрешением 12 Мп. Именно из-за этих параметров особенно сильно 11-ю модель полюбили блогеры и селебрити.

Модель iPhone 11 также быстро вошла в топ «нечётных линеек». Что это такое? В индустрии iPhone давно наблюдается интересное явление: пользователи активнее покупают «нечётные» модели. На практике это выглядит так: iPhone 11 становится лидером продаж, а вот iPhone 12 — уже не столь популярен. То же самое повторилось с 13-й и 14-й линейками, и сегодня похожая ситуация происходит с iPhone 15. Такая магия чисел объясняется достаточно тривиально: многие люди меняют смартфоны раз в два года. То есть, приобрели 11-й — потом перескочили на 13-й, а далее логично выбирают 15-й. Такую тактику подтверждают и данные опроса Яндекс Маркета: более трети (38%) владельцев iPhone обновляют свои устройства каждые 2–3 года.

Любопытно, что и более свежие «нечётные» линейки — 13 и 15 — продолжают удерживать лидерство: обе модели сейчас входят в топ-25 самых популярных смартфонов в России.

Разрушит ли традицию «нечётности» iPhone 16?

Осенью прошлого года Apple выпустила iPhone 16, продолжив традицию ежегодного обновления линейки. Сама модель, как и любое новое устройство бренда, вызвала волну обсуждений. Одним — и одним из главных вопросов стало, сможет ли новая модель стать теперь самой популярной на рынке, подвинув «нечётные».

В целом, у iPhone 16 есть все характеристики для лидерства на рынке. Если говорить о запросах пользователей, как правило, в новых моделях ценят усовершенствованные камеры. Возможность снимать действительно качественные фото и видео, а также доступ к встроенным приложениям iOS, в которых можно работать с отснятым контентом — то, что востребовано не только у блогеров.

Новый iPhone может порадовать пользователей дисплеем 6,1 с удобной OLED-панелью и вместительной батареей 3561 мАч. Но главное — три камеры с основной в 48 Мп и режимом макро, а также 6-ядерный процессор Apple A18 нового поколения.

По форме сейчас наступает унифицирование — появился некий стандарт, в котором выпускаются смартфоны Apple. Практика показывает, что покупатели предпочитают брать несколько увеличенную версию ради большого экрана, и одной из самых ходовых моделей остается Pro Max.

География и цифры: где любят iPhone больше всего

География продаж iPhone охватывает всю страну: они востребованы не только в крупных городах и Центральной России, но и в самых отдаленных регионах. Сегмент iOS в денежном выражении занимает порядка 30% всего рынка смартфонов. В самой Москве до 70% всех продаж смартфонов приходится именно на iPhone, а доля Android заметно ниже. В крупных городах за Уралом (например, Челябинске) доля iPhone, наоборот, уже не такая большая и может опускаться ниже 50%.

Этот тренд подтверждают и данные нашего маркетплейса: основной спрос на новые iPhone 16 продавцы фиксируют в Москве и Санкт-Петербурге. Также много заказов приходит из Екатеринбурга, Сочи и Волгограда. Заметен большой интерес на новинки и в Краснодарском крае, а также в Республике Татарстан и Тюменской области.

Цикличность цен

Как и у любой электроники, у iPhone есть своя сезонность. Стоимость может заметно снижаться после презентаций и в периоды массовых скидок. По данным Яндекс Маркета самыми удачными месяцами для покупок смартфонов считаются ноябрь и декабрь, то есть период распродаж «11/11» и «Чёрной пятницы», когда за счет скидок снижаются цены как на новые линейки, так и на предыдущие. Так, линейка iPhone 14, выпущенная в сентябре 2022 года, подешевела к ноябрю до 30%, а iPhone 15, представленный в сентябре 2023 года — до 32%.

Цены на iPhone также снижаются весной — в марте и апреле в период гендерных праздников. К примеру, весной 2024 года стоимость линеек iPhone 12 и 13 снизилась до 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Дополнительно снижает стоимость предыдущих линеек компания Apple. Так было, например, осенью 2024 года с iPhone 15: после презентации флагмана эта линейка заметно снизилась в цене.

После осенней презентации 2024 года среди новых 16-х моделей наибольшую популярность получили Pro Max и Pro с объемом памяти 256 ГБ, а также iPhone 16 на 128 ГБ. Кстати, в цветовой гамме стали лидерами «пустынный титан» и «титановый черный». Однако предпочтение пользователей в 2024 году все равно было отдано моделям iPhone 15 Pro Max 256 Гб, iPhone 15 Pro 128 Гб и iPhone 15 128 Гб. Как мы видим по данным продаж, предыдущая линейка все равно остается на вершине спроса, в том числе и за счет снижающихся ценовых показателей.

Тренды на рынке Apple в 2025 году

Спрос на iPhone в текущем году во многом зависит от того, какие инструменты предлагают ритейлеры. Уже сейчас мы видим, что значительная доля покупок смартфонов Apple приходится на Сплит, который позволяет разделить платеж за покупку на части — с этим инструментом проще спланировать бюджет и покупки. Поэтому рассрочка и платежи в несколько этапов продолжат оставаться важными драйверами покупок.

Помимо этого сохранится в ближайшие годы и тренд «нечетных линеек». Сам iPhone 17, который может быть представлен в этом году, скорее всего, получит принципиально модернизированный дизайн Это может вызвать интерес у фанатов бренда и вызвать ажиотаж на новую линейку. Так что в нынешнем году мы, скорее всего, продолжим видеть тренд «нечётных» хитов — если только 16-й не нарушит эту многолетнюю традицию.