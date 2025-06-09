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На WWDC 2025 компания показала обновленную операционную систему, которая теперь будет называться iOS 26, и поэтому пришло время обновить многие базовые приложения, которые давно ждали своего часа.

Камера и Safari

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Оба приложения стали более минималистичны. Теперь кнопок стало меньше, а те, что есть — стали полупрозрачными, чтобы не отвлекать ваше внимание.

CarPay

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Это приложение не обновлялась уже довольно давно. Теперь у него не только поменялся дизайн, но и функции. Одна из главных — многофункциональность с разделением экрана, чтобы во время звонка вас никто не смог отвлечь вас. Теперь также доступны прямые трансляции и виджеты iPhone также работают на CarPay.

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