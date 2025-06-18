Складной смартфон Vivo X Fold 5 будет официально представлен 25 июня в Китае. По словам менеджера по продукту Vivo Ханя Боксяо, новинка получит масштабные улучшения в области многозадачности и автономности, включая уникальную функцию Atomic Workbench и сверхтонкую батарею на 6000 мА·ч.

Новый уровень многозадачности: интерфейс Atomic Workbench

Функция Atomic Workbench позволяет одновременно запускать до пяти приложений на большом складном экране Vivo X Fold 5. Пользователь сможет вести видеозвонок, просматривать презентации, следить за курсами акций, пользоваться профессиональными утилитами и при этом продолжать играть — всё это без прерываний и в одном интерфейсе.

Устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5. Среди дополнительных функций — синхронизация с iCloud и Apple Watch, сквозные сообщения и звонки между экосистемами, а также удалённый доступ к ПК с поддержкой подключения к файлам Mac.

Тонкая батарея на 6000 мА·ч и стабильность при морозе

Одним из ключевых элементов Vivo X Fold 5 стала ультратонкая аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч. По заверению Ханя Боксяо, её толщина меньше китайской монеты номиналом 1 юань. Этого удалось достичь благодаря использованию кремниево-углеродного анода четвёртого поколения с содержанием кремния 12 % — в 2,5 раза выше, чем в предыдущем поколении. Это обеспечило рост энергетической плотности на 13 %.

В дополнение используется вторая версия полутвёрдотельной аккумуляторной технологии. Она равномерно распределяет электролит и обеспечивает стабильную работу при экстремальных температурах до −30 °C. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт по проводу и 30 Вт по беспроводной технологии.

Характеристики дисплея и камеры

В сложенном виде толщина корпуса составляет 9,33 мм, в раскрытом — всего 4,3 мм. Вес — менее 219 граммов. Устройство защищено от воды по стандартам IPX8, IPX9 и IPX9+, а также от пыли по стандарту IP5X. Заявлена возможность складывания под водой на глубине до одного метра.

Внешний LTPO-дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма, основной складной AMOLED-экран — 8,03 дюйма с разрешением 2K+ и частотой 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Тройная камера разработана совместно с Zeiss и включает 50-мегапиксельный основной сенсор IMX921, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельную телеобъективную камеру IMX882 с трёхкратным оптическим зумом.

Глобальный релиз Vivo X Fold 5 ожидается в июле, но в Китае устройство представят 25 июня.