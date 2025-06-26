Вчера, наряду с флагманским складным смартфоном Vivo X Fold 5, компанией были представлены и другие устройства, включая смарт-часы Vivo Watch 5, наушники TWS Air 3 Pro и ряд других новинок. Среди них — новый портативный аккумулятор с привлекательной ценой. Давайте посмотрим, что он собой представляет.

Новый пауэрбанк от Vivo представляет собой портативное зарядное устройство, способное подзаряжать ваши гаджеты в дороге. Согласно официальной информации, он может зарядить iPhone 16 с 0 до 53 процентов всего за 30 минут благодаря поддержке выходной мощности 22,5 Вт. Устройства Vivo X200S и iQOO 13 за то же время получают 33% и 35% заряда соответственно.

Устройство отличается компактностью и лёгкостью: его вес составляет всего 181 грамм, а толщина — 1,5 см. Несмотря на тонкий корпус, аккумулятор обладает ёмкостью 10 000 мАч и оснащён множеством защитных функций — от перезаряда, перегрева, перенапряжения и короткого замыкания. На корпусе расположены светодиодные индикаторы, отображающие уровень заряда. Пауэрбанк поддерживает различные протоколы быстрой зарядки, включая QC 2.0, PPS и PD 3.0.

Благодаря встроенному кабелю USB Type-C, пауэрбанк Vivo с мощностью 22,5 Вт способен одновременно заряжать два устройства. Это доступное зарядное решение можно приобрести в Китае всего за 99 юаней, или примерно 14 долларов США. Пока неизвестно, поступит ли устройство в продажу на глобальном рынке.



