Google внедряет в Android 16 новую систему защиты, которая предупредит пользователей о подключении к поддельным или небезопасным мобильным сетям. Функция также отслеживает случаи, когда сеть запрашивает идентификационные данные устройства без ведома владельца.

К сожалению, эти возможности будут доступны только в новых устройствах – текущие модели Android не обладают необходимым аппаратным обеспечением. Первым смартфоном с поддержкой технологии может стать Pixel 10, выход которого ожидается в конце лета.

Новая защита направлена против так называемых «имитаторов сотовой связи» – устройств, маскирующихся под вышки операторов. Известные под коммерческим названием Stingray, они перехватывают данные подключённых смартфонов, включая геолокацию.

Обновление уже доступно в последней версии Android. Пользователи совместимых устройств смогут:





Включить уведомления о подключении к незашифрованным сетям

Контролировать запросы идентификаторов устройства

Активировать «Защиту сети 2G» для блокировки устаревших и менее безопасных соединений

Эти меры значительно усложнят перехват данных и помогут пользователям защитить свою конфиденциальность в эпоху цифровых угроз.