В России зафиксирован масштабный сбой в работе операторов сотовой связи, о чём сообщают сразу несколько крупных Telegram-каналов. Пользователи жалуются на проблемы с голосовой связью, отправкой сообщений и мобильным интернетом. Утром 5 мая пользователи в Москве начали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом. Сбои затронули сразу несколько крупных операторов — МТС, «Билайн» и Т2 (бренд «Tele2»). Информация об этом появилась на сервисе Downdetector и подтверждается сообщениями в соцсетях.

Наиболее массово проблемы фиксируются в Москве и Московской области. Также есть сообщения из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других крупных городов.

На Downdetector зафиксирован резкий рост жалоб

Согласно данным Downdetector, пик обращений пришёлся на утро понедельника. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы и ближайшего Подмосковья. Пользователи жалуются на отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки, недоступность мобильного интернета и перебои в работе приложений операторов.

Возможная причина — репетиция воздушной части Парада Победы

Интересно, что всплеск жалоб совпал по времени с репетицией воздушной части Парада Победы, которая проходила утром 5 мая в небе над Москвой. На это обратили внимание сразу несколько СМИ и блогеров. Ранее в подобные периоды уже фиксировались нестабильности связи — возможно, речь идёт о временных ограничениях на работу сетей в районе пролёта военной авиации.

Операторы подтвердили неполадки, причины не раскрываются

В МТС, «Билайне» и Т2 сообщили, что действительно наблюдаются проблемы со связью, однако подчеркнули: причины находятся вне их зоны контроля. Точные детали не уточняются, но всем абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет и связи в мессенджерах.

«По независящим от нас причинам в Москве возможны временные затруднения с подключением. Мы уже занимаемся устранением последствий и приносим извинения за неудобства», — говорится в официальных комментариях операторов.

Ситуация остаётся нестабильной

По данным Downdetector, жалобы продолжают поступать и к середине дня. Официальные ведомства пока не комментировали сбой. Не исключено, что в ближайшее время появится дополнительная информация от Роскомнадзора или Минцифры.

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