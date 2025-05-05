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В России зафиксирован масштабный сбой в работе операторов сотовой связи, о чём сообщают сразу несколько крупных Telegram-каналов. Пользователи жалуются на проблемы с голосовой связью, отправкой сообщений и мобильным интернетом. Утром 5 мая пользователи в Москве начали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом. Сбои затронули сразу несколько крупных операторов — МТС, «Билайн» и Т2 (бренд «Tele2»). Информация об этом появилась на сервисе Downdetector и подтверждается сообщениями в соцсетях.

Наиболее массово проблемы фиксируются в Москве и Московской области. Также есть сообщения из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других крупных городов.

Содержание
1. На Downdetector зафиксирован резкий рост жалоб
2. Возможная причина — репетиция воздушной части Парада Победы
3. Операторы подтвердили неполадки, причины не раскрываются
4. Ситуация остаётся нестабильной

На Downdetector зафиксирован резкий рост жалоб

Согласно данным Downdetector, пик обращений пришёлся на утро понедельника. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы и ближайшего Подмосковья. Пользователи жалуются на отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки, недоступность мобильного интернета и перебои в работе приложений операторов.

Возможная причина — репетиция воздушной части Парада Победы

Интересно, что всплеск жалоб совпал по времени с репетицией воздушной части Парада Победы, которая проходила утром 5 мая в небе над Москвой. На это обратили внимание сразу несколько СМИ и блогеров. Ранее в подобные периоды уже фиксировались нестабильности связи — возможно, речь идёт о временных ограничениях на работу сетей в районе пролёта военной авиации.

Операторы подтвердили неполадки, причины не раскрываются

В МТС, «Билайне» и Т2 сообщили, что действительно наблюдаются проблемы со связью, однако подчеркнули: причины находятся вне их зоны контроля. Точные детали не уточняются, но всем абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет и связи в мессенджерах.

«По независящим от нас причинам в Москве возможны временные затруднения с подключением. Мы уже занимаемся устранением последствий и приносим извинения за неудобства», — говорится в официальных комментариях операторов.

Ситуация остаётся нестабильной

По данным Downdetector, жалобы продолжают поступать и к середине дня. Официальные ведомства пока не комментировали сбой. Не исключено, что в ближайшее время появится дополнительная информация от Роскомнадзора или Минцифры.

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