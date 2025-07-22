Агентство передовых оборонных исследований США (DARPA) успешно передало 800 ватт энергии на расстояние 8,6 километра с помощью инфракрасного лазера. Это мировой рекорд в области беспроводной передачи энергии на дальние дистанции.

Новый рубеж в беспроводной энергетике

15 июня 2025 года в рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) специалисты DARPA провели демонстрацию передачи энергии на расстояние, почти в пять раз превышающее предыдущие достижения. Для сравнения: до этого удавалось передать 230 ватт на 1,7 километра и провести засекреченный тест на 3,7 километра.

Передатчик направлял лазерный луч на наземный приёмник, построенный компанией Teravec Technologies всего за три месяца. Устройство использовало параболическое зеркало для фокусировки луча на специальные фотоэлектрические элементы, которые обеспечили КПД на уровне 20 % — высокий показатель, учитывая атмосферные помехи. За 30 секунд теста было передано более одного мегаджоуля энергии — достаточно, чтобы запитать микроволновую печь, мини-холодильник или даже приготовить попкорн, как символический отсыл к фильму «Настоящий гений».

Главное — не мощность, а дистанция

Отличительной особенностью эксперимента стали не только параметры мощности и расстояния, но и высокая точность наведения. Система использовала адаптивную оптику и систему стабилизации луча, чтобы компенсировать атмосферные возмущения и сохранить фокусировку.





В отличие от других проектов, таких как передача 400 ватт на 1 км от PowerLight или микроволновая система Emrod с меньшей дальностью, DARPA сосредоточилась на увеличении расстояния передачи.

Текущий этап программы POWER проводился на полигоне White Sands Missile Range и был направлен на подтверждение технической реализуемости концепции. Однако в следующей фазе DARPA планирует перейти к более амбициозным задачам.





Планы DARPA

К 2027 году DARPA рассчитывает передавать до 10 киловатт на расстояние 200 километров. Предполагается использование воздушных ретрансляторов, что позволит обеспечить беспроводное электроснабжение различных объектов. Этот прорыв закладывает основу для будущего, в котором энергия сможет передаваться туда, где она необходима, без использования проводов и традиционной инфраструктуры.