Появились новые слухи о графическом процессоре Nvidia RTX 5080 Super. Согласно информации от VideoCardz и разработчика Kopite7kimi, новая видеокарта использует тот же чип GB203, что и RTX 5080, с сохранением количества ядер. Главное обновление — увеличение объема видеопамяти с 16 до 24 ГБ и использование более быстрых модулей (32 Гбит/с против 30 Гбит/с). Предполагаемый TDP — около 400 Вт.

Эти изменения обещают примерно 10-15% прироста производительности за счет более высоких тактовых частот. Увеличение VRAM особенно актуально для игр в 4K и работы с требовательными приложениями. В условиях растущей конкуренции AMD и новых моделей RDNA 4, Nvidia стремится сделать обновление максимально конкурентоспособным.

Ранее ходили слухи о RTX 5070 Super с 18 ГБ VRAM, но о ней в новых данных не упоминалось. Ожидаемый срок выхода — конец 2025 года, однако есть вероятность появления уже в этом году.

В целом, RTX 5080 Super обещает стать важным апгрейдом для пользователей, ищущих запас прочности для будущих игр и задач высокого разрешения.