Папа Римский Лев XIV делает технологии искусственного интеллекта одной из центральных тем своего понтификата — и этим вызывает тревогу у технокомпаний, которые в последние годы активно пытались наладить контакт с Ватиканом. Новый американский папа сравнивает сегодняшнюю цифровую революцию с индустриальными потрясениями XIX века и настаивает: Церковь должна вновь встать на защиту человеческого достоинства и труда.

Папа Лев XIII, в честь которого Лев XIV и взял имя, прославился своей поддержкой прав рабочих во времена «Позолоченного века» в США — периода стремительного роста экономики, резкого неравенства и доминирования коррумпированных промышленников. Сегодня, как считает Лев XIV, человечество переживает аналогичный переломный момент — только теперь вместо заводов и паровых машин — алгоритмы и искусственный интеллект.

«Я буду опираться на 2 000 лет социальной доктрины Церкви, чтобы ответить на вызовы новой индустриальной революции — революции искусственного интеллекта, которая бросает вызов справедливости, труду и человеческому достоинству», — заявил понтифик перед кардиналами, по данным The Wall Street Journal.

Крупнейшие IT-компании годами искали путь в Ватикан. Руководители Google, Microsoft, Cisco и других технологических гигантов не раз прилетали в Рим, стремясь заручиться поддержкой Папы и представить свои инновации как силу во благо. Однако сейчас этот диалог приобретает новые, более напряжённые очертания.

Ватикан призывает к созданию международного соглашения по регулированию ИИ — с обязательной юридической силой. Это предложение вызывает опасения в Кремниевой долине: многие технические лидеры считают, что такие меры «задушат инновации» и замедлят прогресс.