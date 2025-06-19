Компания Oppo готовится представить серию Reno14 за пределами Китая. Международный дебют смартфонов состоится 1 июля на музыкальном фестивале OOO в Малайзии. Презентация начнётся в 18:00 по местному времени.

В серию входят два устройства — Reno14 и Reno14 Pro. Также ожидается выход модели Reno14 F, но пока неясно, будет ли она представлена в тот же день или позже.

Если международные версии сохранят характеристики китайских моделей, то базовый Reno14 получит чипсет MediaTek Dimensity 8350, а версия Pro — более мощный Dimensity 8450.

Пока Oppo не раскрыла полные спецификации глобальных версий, однако ожидается, что они будут практически идентичны китайским. Более подробную информацию о характеристиках китайских моделей Reno14 и Reno14 Pro можно найти в предыдущих материалах бренда.