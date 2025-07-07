Надёжный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Oppo работает над следующим поколением своего флагманского складного смартфона — Find N6. По слухам, новинка дебютирует в первом квартале 2026 года. Несмотря на отсутствие официальной информации, ожидания от устройства высоки: предшественник, Oppo Find N5, зарекомендовал себя как одно из лучших решений в сегменте.

Точные технические характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что Find N6 продолжит акцент на тонком корпусе, высоком качестве дисплея, улучшенной камере и повышенной надёжности конструкции.

Find N5, представленный в феврале 2025 года по цене 8 999 юаней (примерно $1 255), стал самым тонким складным смартфоном в мире — до тех пор, пока недавно не вышел Honor Magic V5, толщина которого составляет всего 8,93 мм.

Модель Find N5 была оснащена 8,12-дюймовым внутренним складным дисплеем и стала первым в мире складным устройством на базе чипа Snapdragon 8 Elite. Также она получила аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, поддержку быстрой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной технологии. Помимо этого, Find N5 стал первым складным смартфоном с водозащитой по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.





По предварительным данным, Find N6 станет ещё тоньше, легче и универсальнее. Его также называют потенциально первым складным смартфоном на базе нового чипа Snapdragon 8 Elite 2. Oppo, скорее всего, улучшит ключевые характеристики — экран, автономность, камеры и прочность конструкции — при этом сохранив утончённый дизайн, ставший визитной карточкой серии N.

Ходят слухи, что компания также разрабатывает складной смартфон с «книжным» форм-фактором. Однако пока нет информации о планах Oppo выпустить флип-смартфон в 2026 году.



