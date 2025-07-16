После недавних слухов о том, что Motorola готовит особую версию Razr с кристаллами Swarovski, компания официально подтвердила запуск устройства. Новый смартфон представят 5 августа 2025 года.

В опубликованном тизере Motorola обещает «нечто блистательное» и «особенно сияющий» вариант культового складного телефона. Хотя технические характеристики пока не подтверждены, предполагается, что они останутся прежними — изменения, скорее всего, будут исключительно визуальными.

Тем не менее, бренд может постепенно раскрыть больше подробностей в рамках тизерной кампании в ближайшие недели. Если это произойдёт — обязательно расскажем.

Несмотря на то, что текущие модели Razr были выпущены всего несколько месяцев назад, Motorola, похоже, хочет вернуть внимание к линейке накануне осеннего сезона крупных запусков смартфонов.



