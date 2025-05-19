Microsoft представила платформу Discovery — ИИ-инструмент для научных открытий, который заменяет месяцы лабораторной работы автоматизированными вычислениями. С её помощью компания нашла новое охлаждающее вещество всего за 200 часов.

На конференции Build 2025 Microsoft объявила о запуске Microsoft Discovery — облачной платформы, которая позволяет учёным использовать ИИ и суперкомпьютеры без навыков программирования. Исследователи могут работать через интерфейс Copilot, описывая задачи обычным языком. За выполнение команд отвечает система интеллектуальных агентов, которые Microsoft называет «научными постдоками».

В демонстрационном проекте Microsoft Discovery обработала 367 000 химических соединений и нашла новое вещество для иммерсионного охлаждения дата-центров. Это заняло 200 часов вместо лет. Новый материал уже был синтезирован и успешно использован в тестах.

Платформа объединяет большие языковые модели и узкоспециализированные алгоритмы для биологии, химии и физики. Она построена на графовом движке знаний, который отслеживает источники и учитывает противоречия в научных данных.

Как работает Microsoft Discovery

Microsoft позиционирует платформу как способ демократизировать науку. Теперь учёным не нужно писать код: они формулируют гипотезу в форме запроса, а система запускает симуляции, анализирует данные и предлагает варианты решений.

Каждый «научный агент» внутри Discovery выполняет свою часть работы: от поиска по научным публикациям до моделирования молекул. При этом пользователь видит прозрачные объяснения, на основе каких данных и выводов ИИ пришёл к результату.

Партнёры и отрасли: от лекарств до косметики

Платформой уже заинтересовались крупнейшие компании. GSK использует её для разработки лекарств, Estée Lauder — для новых косметических формул, а Synopsys — для ускорения проектирования микросхем. Системные интеграторы Accenture и Capgemini помогут внедрять Discovery в индустриальные процессы.

Партнёрство с NVIDIA обеспечивает интеграцию с решениями BioNeMo и ALCHEMI — это позволит ещё быстрее проводить молекулярные симуляции и создавать синтетические данные.

Будущее: от ИИ к квантовым вычислениям

Microsoft подчеркивает, что Discovery — лишь первый шаг. Платформа уже подготовлена к переходу на квантовые технологии. В будущем она сможет использовать квантовые чипы для решения задач, которые сегодня невозможно решить даже на суперкомпьютерах.

Компания заявляет, что материалы — одна из главных сфер применения квантовых ИИ: они лежат в основе почти всех сфер жизни, от электроники до медицины. Discovery станет связующим звеном между текущими вычислениями и квантовым прорывом.

Этика и безопасность

Microsoft встроила в платформу систему контроля, основанную на принципах ответственного ИИ. Все алгоритмы проходят модерацию, чтобы предотвратить потенциальное вредоносное использование. Компания подчёркивает, что инновации должны идти в связке с прозрачностью и ответственностью.