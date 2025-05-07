Компания Huawei продолжает курс на технологическую независимость — теперь и в сфере мобильной фотографии. Согласно утечке в китайской соцсети Weibo, компания разрабатывает собственные CMOS-сенсоры изображений (CIS), которые впервые появятся в флагманской серии Mate 80.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Huawei готовит два сенсора: SC5A0CS и SC590XS. Оба они имеют разрешение 50 мегапикселей и используют фирменную цветовую схему RYYB, которая отличается от классической RGB и улучшает работу при слабом освещении.

SC5A0CS, по слухам, представляет собой 1-дюймовый сенсор и, вероятно, станет основной камерой в модели Pura 80 Ultra. Второй сенсор, SC590XS, будет чуть меньше — 1/1.3 дюйма — и, скорее всего, станет частью телеобъектива.

Особенностью сенсора SC590XS станет поддержка технологии SuperPixGain HDR2.0. Она объединяет три кадра с одинаковой экспозицией для улучшения динамического диапазона и устранения артефактов движения. Это позволяет добиться высокой детализации в тёмных и светлых участках снимка без характерного «призрачного» эффекта, часто возникающего при съёмке в режиме HDR.

Большинство производителей смартфонов используют сенсоры от Sony или Samsung. Однако Huawei активно продвигает RYYB-фильтры как альтернативу, особенно для улучшения качества ночной съёмки. Жёлтые пиксели в такой схеме расширяют спектральный отклик и повышают соотношение сигнал/шум.

Официально Huawei пока не подтвердила разработку этих сенсоров, однако, если слухи подтвердятся, это станет важным шагом в направлении технологической независимости бренда от сторонних поставщиков.