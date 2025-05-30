На этой неделе в Шэньчжэне китайский бренд Honor объявил о своём первом шаге в совершенно новую категорию — человекоподобных роботов. Это стало частью презентации серии смартфонов Honor 400 и было подано как элемент масштабной трансформации компании в «AI-экосистему устройств», а не просто производителя телефонов.

Honor заявила, что уже установила рекорд скорости передвижения для человекоподобного робота — 4 метра в секунду. Однако аппаратная часть, с помощью которой был достигнут результат, не была создана самой Honor.

За железо отвечала китайская компания Unitree, хорошо известная своими доступными и проворными двуногими роботами. Honor со своей стороны интегрировала собственные алгоритмы искусственного интеллекта через открытый программный интерфейс Unitree.

Компания подчёркивает, что рассматривает этот успех как шаг в сторону разработки собственных решений, а не просто сотрудничество. Для этого был создан новый отдел под названием «Industry Incubation Department», который будет заниматься интеллектуальными форм-факторами — от роботов до AI-агентов.

Хотя Honor пока не показала ни одного собственного прототипа, в компании утверждают, что активно ведут внутренние разработки. Также сообщается о партнёрстве с другими участниками в так называемой «экосистеме воплощённого интеллекта».

Интересно, что новость о роботах осталась в тени запуска серии Honor 400, который прошёл весьма успешно. Компания заявляет о росте продаж на 183% в Великобритании по сравнению с предыдущим поколением. Такой результат связывают с новыми AI-функциями, включая генерацию видео из изображений при поддержке Google.