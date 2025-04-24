На выставке «Аналитика Экспо 2025», прошедшей 23 апреля, многопрофильный холдинг ХИММЕД представил широкой аудитории собственную разработку — высокоточный газовый хромато-масс-спектрометр нового поколения с тандемным анализом и тройным квадруполем под названием AtomiX. Этот прибор стал результатом крупного национального проекта, реализованного при поддержке Минпромторга РФ и направленного на укрепление технологического суверенитета страны.

AtomiX создан как ответ на потребность отечественного рынка в современных аналитических решениях, способных конкурировать с ведущими мировыми аналогами по точности, скорости и надежности. Его разработка и серийное производство осуществляются на территории России, включая создание ключевых компонентов, программного обеспечения и сборку.

Новый стандарт в российском приборостроении

AtomiX — это газовый хромато-масс-спектрометр с тандемной схемой анализа и системой тройного квадруполя, в котором реализованы последние инженерные и технологические достижения. Прибор отличается высокой чувствительностью, стабильностью и расширенными аналитическими возможностями.

Устройство построено на полностью локализованной платформе — все элементы конструкции производятся в России, а за программную составляющую отвечает собственное отечественное ПО, адаптированное как для внутреннего, так и международного рынка. Это даёт полную независимость от импортных решений, включая сервис и обновления программного обеспечения.

Конкурентоспособные характеристики и практическое превосходство

Технические параметры AtomiX демонстрируют уровень, соответствующий — а по ряду показателей и превосходящий — зарубежные образцы. В ходе сравнительных испытаний на пестицидных смесях и стандартных образцах прибор подтвердил свою высокую точность, повторяемость и эффективность работы.

Одним из ключевых достоинств является усовершенствованная электронная система управления с интуитивным интерфейсом, которая построена на привычных схемах взаимодействия с аналогичной техникой, что упрощает внедрение прибора в работу лабораторий.

Преимущества и сферы применения

Кроме конкурентной стоимости, AtomiX предлагает целый ряд преимуществ:

Полная локализация производства и сервисного обслуживания;

Отсутствие зависимости от зарубежных поставок и санкционных рисков;

Поддержка со стороны российских разработчиков;

Возможность модернизации и оперативного ремонта.

Прибор ориентирован на широкий спектр профессиональных задач: от контроля качества в фармацевтике и медицине до анализа пищевой и косметической продукции, мониторинга окружающей среды и определения остаточных количеств пестицидов.

Генеральный директор ХИММЕД Николай Цурков отметил, что запуск AtomiX является важным шагом в реализации политики импортонезависимости:

«Теперь лаборатории по всей стране смогут получать оборудование мирового уровня с локальной поддержкой и обновлениями, не опасаясь перебоев в поставках или ограничений со стороны иностранных поставщиков».

Основные технические характеристики хромато-масс-спектрометра AtomiX