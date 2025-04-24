На выставке «Аналитика Экспо 2025», прошедшей 23 апреля, многопрофильный холдинг ХИММЕД представил широкой аудитории собственную разработку — высокоточный газовый хромато-масс-спектрометр нового поколения с тандемным анализом и тройным квадруполем под названием AtomiX. Этот прибор стал результатом крупного национального проекта, реализованного при поддержке Минпромторга РФ и направленного на укрепление технологического суверенитета страны.
AtomiX создан как ответ на потребность отечественного рынка в современных аналитических решениях, способных конкурировать с ведущими мировыми аналогами по точности, скорости и надежности. Его разработка и серийное производство осуществляются на территории России, включая создание ключевых компонентов, программного обеспечения и сборку.
Новый стандарт в российском приборостроении
AtomiX — это газовый хромато-масс-спектрометр с тандемной схемой анализа и системой тройного квадруполя, в котором реализованы последние инженерные и технологические достижения. Прибор отличается высокой чувствительностью, стабильностью и расширенными аналитическими возможностями.
Устройство построено на полностью локализованной платформе — все элементы конструкции производятся в России, а за программную составляющую отвечает собственное отечественное ПО, адаптированное как для внутреннего, так и международного рынка. Это даёт полную независимость от импортных решений, включая сервис и обновления программного обеспечения.
Конкурентоспособные характеристики и практическое превосходство
Технические параметры AtomiX демонстрируют уровень, соответствующий — а по ряду показателей и превосходящий — зарубежные образцы. В ходе сравнительных испытаний на пестицидных смесях и стандартных образцах прибор подтвердил свою высокую точность, повторяемость и эффективность работы.
Одним из ключевых достоинств является усовершенствованная электронная система управления с интуитивным интерфейсом, которая построена на привычных схемах взаимодействия с аналогичной техникой, что упрощает внедрение прибора в работу лабораторий.
Преимущества и сферы применения
Кроме конкурентной стоимости, AtomiX предлагает целый ряд преимуществ:
- Полная локализация производства и сервисного обслуживания;
- Отсутствие зависимости от зарубежных поставок и санкционных рисков;
- Поддержка со стороны российских разработчиков;
- Возможность модернизации и оперативного ремонта.
Прибор ориентирован на широкий спектр профессиональных задач: от контроля качества в фармацевтике и медицине до анализа пищевой и косметической продукции, мониторинга окружающей среды и определения остаточных количеств пестицидов.
Генеральный директор ХИММЕД Николай Цурков отметил, что запуск AtomiX является важным шагом в реализации политики импортонезависимости:
«Теперь лаборатории по всей стране смогут получать оборудование мирового уровня с локальной поддержкой и обновлениями, не опасаясь перебоев в поставках или ограничений со стороны иностранных поставщиков».
Основные технические характеристики хромато-масс-спектрометра AtomiX
- Температура ионного источника: от 100 до 350 °C
- Температура переходной линии: от 100 до 350 °C
- Два филамента МСД с током эмиссии от 40 до 200 мкА
- Энергия ионизации: от 12 до 120 эВ
- Разрешающая способность: не более 0.4 а.е.м. (на полувысоте пика)
- Стабильность шкалы масс: ±0.1 а.е.м. за 48 часов
- Диапазон масс: от 10 до 1200 а.е.м.
- Энергия столкновений: от 0 до 60 эВ
- Скорость сканирования: до 20000 а.е.м./с
- MRM dwell time: 0.5 мс
- Максимальная частота переходов в режиме MRM: до 800/с
- Соотношение сигнал/шум:
• ≥600:1 при вводе 2 фг/мкл ОФН (переход 272/222 а.е.м.)
• ≥30000:1 при вводе 100 фг/мкл ОФН (тот же переход)
- Инструментальный предел детектирования (IDL): ≤0.5 фг ОФН
(по 8 анализам, с доверительным интервалом 99%)