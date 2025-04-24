ХИММЕД создал передовой российский хромато-масс-спектрометр AtomiX (atomix 1 e1745496982937)
Автор:

На выставке «Аналитика Экспо 2025», прошедшей 23 апреля, многопрофильный холдинг ХИММЕД представил широкой аудитории собственную разработку — высокоточный газовый хромато-масс-спектрометр нового поколения с тандемным анализом и тройным квадруполем под названием AtomiX. Этот прибор стал результатом крупного национального проекта, реализованного при поддержке Минпромторга РФ и направленного на укрепление технологического суверенитета страны.

AtomiX создан как ответ на потребность отечественного рынка в современных аналитических решениях, способных конкурировать с ведущими мировыми аналогами по точности, скорости и надежности. Его разработка и серийное производство осуществляются на территории России, включая создание ключевых компонентов, программного обеспечения и сборку.

ХИММЕД создал передовой российский хромато-масс-спектрометр AtomiX (atomix 4 scaled)
Содержание скрыть
1. Новый стандарт в российском приборостроении
2. Конкурентоспособные характеристики и практическое превосходство
3. Преимущества и сферы применения
4. Основные технические характеристики хромато-масс-спектрометра AtomiX

Новый стандарт в российском приборостроении

AtomiX — это газовый хромато-масс-спектрометр с тандемной схемой анализа и системой тройного квадруполя, в котором реализованы последние инженерные и технологические достижения. Прибор отличается высокой чувствительностью, стабильностью и расширенными аналитическими возможностями.

Устройство построено на полностью локализованной платформе — все элементы конструкции производятся в России, а за программную составляющую отвечает собственное отечественное ПО, адаптированное как для внутреннего, так и международного рынка. Это даёт полную независимость от импортных решений, включая сервис и обновления программного обеспечения.

ХИММЕД создал передовой российский хромато-масс-спектрометр AtomiX (atomix 3 scaled)

Конкурентоспособные характеристики и практическое превосходство

Технические параметры AtomiX демонстрируют уровень, соответствующий — а по ряду показателей и превосходящий — зарубежные образцы. В ходе сравнительных испытаний на пестицидных смесях и стандартных образцах прибор подтвердил свою высокую точность, повторяемость и эффективность работы.

Одним из ключевых достоинств является усовершенствованная электронная система управления с интуитивным интерфейсом, которая построена на привычных схемах взаимодействия с аналогичной техникой, что упрощает внедрение прибора в работу лабораторий.

ХИММЕД создал передовой российский хромато-масс-спектрометр AtomiX (atomix 2 scaled)

Преимущества и сферы применения

Кроме конкурентной стоимости, AtomiX предлагает целый ряд преимуществ:

  • Полная локализация производства и сервисного обслуживания;
  • Отсутствие зависимости от зарубежных поставок и санкционных рисков;
  • Поддержка со стороны российских разработчиков;
  • Возможность модернизации и оперативного ремонта.

Прибор ориентирован на широкий спектр профессиональных задач: от контроля качества в фармацевтике и медицине до анализа пищевой и косметической продукции, мониторинга окружающей среды и определения остаточных количеств пестицидов.

Генеральный директор ХИММЕД Николай Цурков отметил, что запуск AtomiX является важным шагом в реализации политики импортонезависимости:
«Теперь лаборатории по всей стране смогут получать оборудование мирового уровня с локальной поддержкой и обновлениями, не опасаясь перебоев в поставках или ограничений со стороны иностранных поставщиков».

Основные технические характеристики хромато-масс-спектрометра AtomiX

  • Температура ионного источника: от 100 до 350 °C
  • Температура переходной линии: от 100 до 350 °C
  • Два филамента МСД с током эмиссии от 40 до 200 мкА
  • Энергия ионизации: от 12 до 120 эВ
  • Разрешающая способность: не более 0.4 а.е.м. (на полувысоте пика)
  • Стабильность шкалы масс: ±0.1 а.е.м. за 48 часов
  • Диапазон масс: от 10 до 1200 а.е.м.
  • Энергия столкновений: от 0 до 60 эВ
  • Скорость сканирования: до 20000 а.е.м./с
  • MRM dwell time: 0.5 мс
  • Максимальная частота переходов в режиме MRM: до 800/с
  • Соотношение сигнал/шум:
    • ≥600:1 при вводе 2 фг/мкл ОФН (переход 272/222 а.е.м.)
    • ≥30000:1 при вводе 100 фг/мкл ОФН (тот же переход)
  • Инструментальный предел детектирования (IDL): ≤0.5 фг ОФН
    (по 8 анализам, с доверительным интервалом 99%)
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии