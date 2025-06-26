После анонса на выставке CES в начале этого года HDMI Forum наконец-то выпустил последнюю версию спецификации HDMI 2.2 для производителей устройств и аксессуаров.

Как и в случае с предыдущими крупными версиями, основным обновлением в версии 2.2 стало увеличение пропускной способности. HDMI 2.2 поддерживает пропускную способность до 96 Гбит/с, что в два раза больше, чем у предшествовавшего ему HDMI 2.1. Он будет применяться к устройствам, поддерживающим 64 Гбит/с, 80 Гбит/с и полную пропускную способность 96 Гбит/с.

Как обычно, в новой спецификации присутствует большое значение разрешения, привлекающее внимание. На этот раз есть поддержку разрешения до 16 КБ при частоте 60 Гц или 12 Кб при частоте 120 Гц с использованием сжатия видеопотока или подвыборки цветности.

Например, благодаря недавнему выпуску мониторов с разрешением 4K и частотой 240 Гц можно достичь такого сочетания разрешения и частоты обновления при 10-битной или 12-битной цветопередаче без использования сжатия потока отображения или подвыборки цветности, что раньше было невозможно. Аналогичным образом, вы можете получить истинное соотношение 8 Кбит/с при частоте 60 Гц 4:4:4 на 10-битной или 12-битной скорости без сжатия.





Другие функции новой спецификации включают протокол индикации задержки (LIP), поддержку динамического HDR, отображение тона на основе источника (SBTM), улучшенный наушник, расширенные игровые возможности, включая VRR, ALLM и QFT, быстрое переключение мультимедиа (QMS) и питание по кабелю HDMI.

В соответствии с новой спецификацией HDMI Forum также анонсировал новый стандарт для кабелей, которые потребуются для обеспечения такой пропускной способности. Предыдущий стандарт Ultra High Speed HDMI, использовавшийся для передачи данных по HDMI 2.1, больше не подходит, и вам придется искать новый бренд Ultra96 HDMI на кабелях для обеспечения совместимости. Как и в случае со сверхскоростным HDMI, HDMI Forum будет тестировать и сертифицировать кабели, соответствующие спецификации Ultra96 HDMI, и такие кабели будут иметь маркировку Ultra96 Certified Cable с голограммой и QR-кодом, которые клиенты смогут отсканировать для подтверждения.



