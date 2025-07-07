Компания GoPro подтвердила скорый релиз долгожданной 360-градусной камеры Max 2, опубликовав первые тизерные изображения.

На снимках, размещённых во всех соцсетях бренда (включая X/Twitter), запечатлены парашютисты, использующие новую камеру. Пост сопровождался загадочным слоганом «dropping», намекающим на скорый анонс.

Изображения не раскрывают полных характеристик, но показывают обновлённый дизайн:

Ребристый радиатор для охлаждения (как у Hero 13 Black)

Более централизованное расположение объектива по сравнению с предыдущей моделью

Оригинальная GoPro Max вышла в 2019 году, а её обновлённая версия (Max 2025) появилась лишь с небольшими изменениями и сниженной ценой. Max 2 станет первым полноценным преемником.





Официальная дата презентации пока не объявлена, но публикация тизеров означает, что ждать осталось недолго.