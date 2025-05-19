Google продолжает расширять свои инвестиции в возобновляемую энергию, заключив новую сделку на покупку 600 мегаватт солнечной энергии для электроснабжения своих центров обработки данных. Эта инициатива включает солнечные и аккумуляторные проекты, реализуемые компанией EnergyRe в Южной Каролине, которая планирует развивать в общей сложности 16 гигаватт таких объектов. Большинство проектов имеют мощность около 60–75 МВт, при этом некоторые превышают эти показатели.

В рамках своей стратегии по достижению экологической устойчивости Google продолжает инвестировать значительные средства в развитие возобновляемых источников энергии. В прошлом году компания объявила о намерении вложить 20 миллиардов долларов в проекты Intersect Power и TPG Rise Climate для строительства электростанций с нулевым выбросом углерода, обеспечивающих электроэнергией центры обработки данных. В январе Google подписала контракт на приобретение более 700 мегаватт солнечных мощностей у компании Leeward Renewable Energy в Оклахоме.

Цель компании — к 2030 году полностью устранить свой углеродный след, связанный с энергетикой. В последние годы Google активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии, чтобы удовлетворить растущие потребности вычислительных мощностей, особенно в связи с развитием искусственного интеллекта. В 2023 году компания заключила контракты на приобретение 4 гигаватт чистой энергии.

Не только Google демонстрирует активность: Microsoft в этом году добавила сотни мегаватт солнечной энергии, включая покупку 475 МВт в марте, а Meta* подписала контракты на 595 МВт и 505 МВт солнечной энергии в январе и феврале соответственно. Эти инициативы подтверждают общий тренд технологических гигантов к переходу на экологически чистую энергию и снижению углеродного следа.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.