После ожидаемого анонса Samsung Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 следующим крупным релизом может стать линейка Google Pixel 10. Новые данные от дистрибьюторов, полученные DroidLife, проливают свет на возможные цветовые решения и варианты памяти будущих флагманов Google.

Цвета и конфигурации Pixel 10

Согласно утечке, базовая модель Pixel 10 будет доступна в четырех цветах:

Obsidian (черный)

(черный) Frost (вероятно, белый)

(вероятно, белый) Indigo (синий/фиолетовый)

(синий/фиолетовый) Lemongrass (бледно-желтый)

Объем памяти: 128 ГБ или 256 ГБ.

Pixel 10 Pro и Pro XL

Pixel 10 Pro предлагает следующие варианты:





Porcelain (белый) – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

(белый) – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Moonstone – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

– 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Obsidian – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

– 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, Jade (зеленый) – только 256 ГБ

Pixel 10 Pro XL сохраняет аналогичную палитру, но без версии на 128 ГБ в цветах Porcelain и Moonstone.

Pixel 10 Pro Fold

Складной флагман будет представлен в вариантах:





Moonstone – 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

– 256 ГБ, 512 ГБ, Jade – 256 ГБ или 512 ГБ

Необычные ограничения

Jade только с 256 ГБ – странное решение, учитывая, что это один из самых интересных цветов. 1 ТБ исключительно в Obsidian – если нужен максимальный объем памяти, выбор цвета ограничен. 128 ГБ в Pro-моделях – неожиданно для «профессионального» сегмента, где 256 ГБ давно стал стандартом.

Противоречия с предыдущими утечками

Ранее появлялась информация о других цветах Pixel 10. DroidLife предполагает, что дистрибьюторы могли использовать кодовые названия, но некоторые оттенки (например, Obsidian и Porcelain) уже встречались в прошлых поколениях Pixel, что ставит под сомнение эту версию.

Когда ждать официального анонса?

По слухам, презентация Pixel 10 состоится 20 августа, но до этого могут появиться новые утечки. Остается следить за официальными анонсами Google, чтобы узнать, какие из этих данных подтвердятся.



