Китай поднял интернет на новый уровень, запустив первую в мире широкополосную сеть 10G в высокотехнологичном городе Сюнъань. Оснащённая технологией 50G-PON от Huawei и China Unicom, сеть обещает молниеносную скорость и может кардинально изменить то, как мы подключаемся к цифровому миру — от мгновенных загрузок фильмов до облачного гейминга без задержек.

Сюнъань — это футуристический мегаполис в 110 километрах от Пекина, основанный в 2017 году как один из главных технологических проектов под руководством Си Цзиньпина. Сегодня именно здесь появилась сеть, обеспечивающая скорость загрузки до 10 гигабайт в секунду. Это значит, что можно скачать огромный фильм за считанные секунды или транслировать 8K-видео без малейших перебоев.

Но речь не только о плавном стриминге. Сеть 10G открывает новые горизонты: автопилотируемые автомобили, VR/AR-реальности, умные города с мгновенной синхронизацией всех устройств. Это также серьёзный рывок в области ИИ — быстрая передача данных станет топливом для нейросетей и языковых моделей нового поколения. Сам город спроектирован в формате «15-минутного круга жизни», где всё необходимое находится в пешей доступности — идеальное место для внедрения подобных технологий.

Однако, по данным Bloomberg, несмотря на вложенные $100 миллиардов, Сюнъань пока не оправдал ожиданий — некоторые называют его городом-призраком, куда не спешит приходить частный бизнес. Тем не менее Китай решительно настроен возглавить мировую технологическую гонку. Пока большинство стран всё ещё осваивают 5G, Сюнъань уже демонстрирует, каким может быть гиперсвязанное будущее.

Утопия или витрина технологий — покажет время. Но ясно одно: Китай снова задаёт темп.