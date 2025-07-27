Компания Bottle Bottle представила инновационную разработку – спортивную бутылку Active-Pump с интегрированным электрическим насосом. Этот продукт разработан специально для велосипедистов и тех, кто ведет активный образ жизни, позволяя удобно утолять жажду одной рукой, простым нажатием кнопок даже в движении.

Бутылка Active-Pump Sports Bottle вмещает 600 мл жидкости и изготовлена из нержавеющей стали с BPA-free пластиковым покрытием. Она поддерживает температуру напитка до 12 часов, а большинство деталей можно мыть в посудомоечной машине, за исключением крышки, которая имеет защиту по стандарту IPX6.

Габариты бутылки составляют 280х75 мм. Внутри крышки находятся электронные компоненты, аккумулятор и насос. Нажатие на кнопку спереди открывает крышку, а задняя кнопка активирует насос, обеспечивающий подачу воды под напором. Питание осуществляется от литиевой батареи, заряда которой хватает до недели использования.

В настоящее время на платформе Kickstarter идет краудфандинговая кампания. Предварительный заказ на бутылку в черном, сером или розовом цвете можно оформить за 59,99 долларов (4 770 руб.). В розничной продаже она будет стоить 99,99 долларов (7 955 руб.).



