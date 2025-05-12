В поездке время особенно ценно, а необходимость по очереди вводить логин и пароль от гостиничного Wi-Fi на каждом устройстве — задача, на которую жалко тратить лишние минуты. Особенно когда вы уже и так выбились из графика из-за задержки рейса и утомительной дороги.

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над новой функцией, которая позволит заполнить веб-форму для доступа к Wi-Fi на одном устройстве, после чего данные автоматически синхронизируются с другими вашими устройствами — iPhone, iPad и Mac. Ожидается, что нововведение будет представлено уже в следующем месяце на конференции WWDC.

Для пользователей Mac это особенно полезно: ноутбуки Apple до сих пор не поддерживают прямое подключение к 5G, поэтому Wi-Fi в отелях остаётся основным способом выйти в интернет. Благодаря новой функции заполнения данных на одном устройстве, авторизация на Mac станет быстрой и бесшовной.

Новая возможность синхронизации Wi-Fi-доступа между устройствами, по всей видимости, станет частью iOS 19. Поэтому стоит обратить внимание на открывающую презентацию WWDC 2025, которая начнётся 9 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по московскому).

Ближе к дате Apple раскроет подробности о трансляции, и вы сможете следить за презентацией в прямом эфире. Чтобы ничего не пропустить, уже сейчас можно установить приложение Apple Developer из App Store. Откройте его и перейдите во вкладку WWDC, чтобы быть в курсе всех новостей конференции.