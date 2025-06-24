В понедельник Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26 для разработчиков, спустя две недели после релиза первой версии сразу после презентации на WWDC. Напомним, что 13 июня компания была вынуждена повторно выпустить первую сборку из-за бага, при котором индикатор низкого заряда батареи отображался даже при полном аккумуляторе, а некоторые модели iPhone переставали включаться после установки обновления.

Если вы уже участвуете в программе бета-тестирования Apple, зайдите в Настройки > Основные > Обновление ПО и следуйте инструкциям для установки iOS 26 Developer Beta 2. Если вы ещё не зарегистрированы, перейдите на сайт www.beta.apple.com, нажмите синюю кнопку «Sign up» и выполните необходимые шаги. Чтобы получить обновление, откройте раздел «Обновления бета-версий» на странице обновлений и выберите iOS 26 Developer Beta. После появления галочки вернитесь назад и установите новую версию, предварительно сделав резервную копию устройства.

Список изменений в основном косметический. Если в доке iOS установлено менее четырёх приложений, они теперь выравниваются по левому краю, а не по центру — возможно, это временный баг. Также в Apple Music появился новый виджет Live Radio. Чтобы добавить его, зажмите пустую область на главном экране, нажмите «Изменить», затем «Добавить виджет», выберите Music и найдите Live Radio.

В Safari переработано меню, вызываемое через иконку из трёх точек в нижнем правом углу. Теперь здесь аккуратный список с функциями: поделиться страницей, добавить закладку, создать новую вкладку или приватную вкладку, просмотреть все закладки и открытые вкладки.





Появился альтернативный вариант рингтона Reflection. Перейдите в Настройки > Звуки и тактильные сигналы > Рингтон > Reflection и выберите Alt 1. Возможно, к финальному релизу iOS 26 в сентябре он получит другое название.

Интересный намёк на будущую модель iPhone 17 Air появился в новой версии обоев Clownfish — с разрешением 420×912@3x (то есть 1260 × 2736), которое пока не используется ни на одном iPhone. Это почти совпадает с ранее прогнозируемым разрешением 1260 × 2740 для iPhone 17 Air, согласно аналитикам.





Обои Clownfish впервые были показаны при презентации первого iPhone 9 января 2007 года, а затем использовались в первых рекламных роликах. Несмотря на это, Apple не делала их официальными вплоть до релиза iOS 16.