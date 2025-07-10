Компания Apple, по сообщениям, работает над системой, которая позволит беспроводно обновлять программное обеспечение на новых Mac и MacBook до того, как устройство попадёт к покупателю. Система будет напоминать уже существующий механизм под кодовым названием Presto, который применяется для обновления запечатанных iPhone.

Упоминания о новой технологии были замечены в третьей бета-версии macOS Tahoe. Судя по всему, Apple намерена использовать подобный подход, чтобы обновлять macOS на устройствах прямо в упаковке. Это особенно полезно в ситуациях, когда аппаратное обеспечение уже готово, но финальная версия macOS ещё в работе. Таким образом, компания сможет синхронизировать график выпуска новых моделей и свежего ПО.

Подобная система уже используется с iPhone: в Apple применяют специальное устройство, подключённое к Mac mini, которое может обновлять до шести телефонов одновременно, не вскрывая упаковку. Оно включает устройство дистанционно, устанавливает обновление iOS и снова выключает его.

Однако остаётся вопрос, как запускать обновление на Mac и MacBook. Текущая система Presto использует NFC для активации, но современные Mac не оснащены такими чипами. Ранее некоторые модели имели поддержку NFC, но в последних поколениях от неё отказались. Возможно, Apple вернёт этот модуль специально для новой системы. Также не исключено, что будет задействована технология Bluetooth, аналогичная той, что позволяет находить выключенный iPhone.





Если Apple реализует эту идею, это улучшит пользовательский опыт при покупке Mac. Новое устройство будет сразу готово к работе без необходимости устанавливать обновления в первый день. В случае с iPhone 15, к примеру, была необходимость обновить устройство с iOS 17.0 до 17.0.1 сразу после активации, чтобы избежать проблем с передачей данных.

Пока неизвестно, когда именно система беспроводного обновления станет доступна для Mac, но, если утечка подтвердится, это станет ещё одним шагом к совершенствованию экосистемы Apple.



