Apple опубликовала новое исследование, в котором описала, как модели искусственного интеллекта, разработанные для распознавания речи, могут использоваться для определения сердечного ритма. Эти технологии потенциально могут быть интегрированы в наушники AirPods.

Модели AI учатся «слушать» сердце

В исследовании под названием «Foundation Model Hidden Representations for Heart Rate Estimation from Auscultation» специалисты Apple показали, как базовые модели, предназначенные для обработки аудио, могут анализировать фонокардиограммы — записи звуков сердца — и определять сердечный ритм. Для тестов использовались шесть популярных моделей, включая Whisper (модель для транскрипции аудио), а также собственная модель Apple CLAP (Contrastive Language-Audio Pretraining).

Apple протестировала работу моделей на 20 часах открытых данных из набора CirCor DigiScope Phonocardiogram. Аудиофайлы, аннотированные специалистами для выявления шумов сердца, были разбиты на фрагменты по пять секунд с шагом в одну секунду, что дало более 23 тысяч записей для анализа.

Результаты показали, что модель CLAP от Apple превзошла другие решения. По словам исследователей, обучение модели на разнообразных аудиоданных, а не только на речи, улучшило её способность выделять особенности, характерные для звуков сердца. В то время как модели Whisper, wav2vec2 и wavLM показали более низкую точность, CLAP продемонстрировала наименьшую среднюю ошибку (MAE) по всем тестовым данным.

AirPods как устройство для мониторинга здоровья

Хотя Apple пока не заявляет напрямую о коммерческом применении технологии, исследование указывает на перспективные сценарии использования. В частности, AI-модели могут применяться для анализа патологических изменений в сердечно-лёгочных звуках, таких как аритмии и шумы сердца.

В будущем подобные функции могут быть интегрированы в AirPods, учитывая интерес Apple к здоровью пользователей. Например, AirPods Pro 2 уже поддерживают функции мониторинга слуха и шумоподавления. По слухам, компания рассматривает возможность оснащения наушников датчиками для измерения сердечного ритма и температуры, а также использует встроенные микрофоны для сбора необходимых данных.