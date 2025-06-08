Xiaomi готовится к выпуску двух новых высококлассных планшетов: игрового Redmi и модели Xiaomi Pad 7S Pro. Согласно последней утечке, ключевые детали о Pad 7S Pro уже раскрыты.

Источник из цифровой чат-станции Leaker сообщает, что Xiaomi Pad 7S Pro, скорее всего, будет оснащен чипсетом MediaTek XRing O1 — таким же, как в модели Xiaomi Pad 7 Ultra. В рамках утечки упоминаются четыре новых планшета, которые появятся в этом месяце, включая одну крупную модель с этим процессором, что позволяет предположить, что речь идет именно о Pad 7S Pro.

Новинка получит 12,5-дюймовый ЖК-дисплей и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Планшет займет позицию ниже Xiaomi Pad 7 Ultra, но выше Pad 7 Pro в линейке устройств Xiaomi, а его цена будет соответствовать уровню среднего сегмента.

Подтверждением размера дисплея и предстоящего релиза стала появившаяся на сайте Bluetooth SIG информация о Xiaomi Pad 7S Pro и её версии Soft Light. Также устройство было замечено на китайском сайте сертификации 3C с зарядным устройством мощностью 120 Вт.

Ожидается, что Pad 7S Pro заменит Snapdragon 8 Gen 2 на новом чипсете MediaTek XRing O1, который уже используется в Xiaomi 15s Pro и Pad 7 Ultra. Благодаря большему размеру и улучшенной системе охлаждения этот планшет сможет лучше справляться с перегревом и проблемами с модемом по сравнению со смартфонами. Это позволит повысить производительность процессора и обеспечить более плавную работу HyperOS.