Предстоящий Xiaomi Pad 7S Pro впервые был замечен на сертификации 3C еще в марте 2025 года. Хотя в листинге не было раскрыто много деталей, он подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и номер модели 25053RP5CC. Эти характеристики уже намекали на планшет высокого класса, а известный инсайдер Digital Chat Station подтвердил дополнительные подробности перед официальным анонсом.

Последняя информация была опубликована в сообщении на платформе Weibo, где DCS заявил, что Xiaomi Pad 7S Pro позиционируется как флагманская модель. Он также добавил, что планшет поддерживает быструю зарядку 120 Вт и оснащен большим 12,5-дюймовым дисплеем. Технология экрана пока неизвестна, но предполагается, что это может быть OLED-панель или, по крайней мере, ЖК-экран с разрешением не ниже 2K+. Как следует из названия, новый планшет является прямым преемником Xiaomi Pad 6S Pro.

Напомним, что Xiaomi Pad 6S Pro (обзор) был представлен еще в 2024 году и оснащался 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 3,2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Под капотом у него был установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Несмотря на то, что это не самый последний процессор на рынке, он обеспечивал высокую производительность. Таким образом, Xiaomi Pad 7S Pro может комплектоваться либо Snapdragon 8 Gen 3, либо Snapdragon 8s Gen 4. Однако стоит учитывать, что это всего лишь предположения — воспринимайте их с долей скепсиса.