Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
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Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 — первый планшет компании, построенный на фирменном чипсете Xring O1, который дебютировал месяцем ранее в смартфоне Xiaomi 15S Pro. Новинка предлагает не только новый чип, но и ряд других улучшений по сравнению с Pad 7 Pro.

Во-первых, у 7S Pro увеличен дисплей — 12,5 дюйма, что, по словам Xiaomi, представляет собой идеальный баланс между портативностью и размером экрана. Соотношение сторон осталось 3:2, частота обновления — 144 Гц.

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Несмотря на увеличенный экран, корпус стал тоньше — 5,8 мм (против 6,2 мм у Pad 7 Pro). Вес планшета вырос до 576 граммов (против 500 г), что объясняется увеличенными габаритами и аккумулятором.

Xiaomi Pad 7S Pro оснащён аккумулятором на 10 610 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Для сравнения, у предыдущей модели был аккумулятор на 8 850 мАч и зарядка 67 Вт.


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Планшет позиционируется как полноценная замена ноутбуку при подключении фирменной клавиатуры с магнитным креплением и регулируемым шарниром. Также поддерживаются обновлённая версия WPS Office, ZWCAD (работа с DWG-чертежами) и CAJViewer (просмотр и конвертация различных форматов документов).

Дополнительно планшет может транслировать экран на ПК по Wi-Fi с задержкой всего 41 мс, делиться клавиатурой и мышью с компьютером, а также осуществлять быстрый обмен файлами. Поддерживаются как Windows, так и macOS.


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Отдельно стоит отметить улучшенную акустическую систему: теперь в корпусе установлено 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos, что делает устройство ещё более привлекательным для мультимедиа и игр.

Цены в Китае:


КонфигурацияЦенаВ долларах США
8 ГБ + 256 ГБ3 300 юаней~460 $
12 ГБ + 256 ГБ3 600 юаней~500 $
12 ГБ + 512 ГБ3 900 юаней~545 $
16 ГБ + 512 ГБ4 100 юаней~570 $
16 ГБ + 1 ТБ4 500 юаней~630 $
Клавиатура1 000 юаней~140 $
Защитная плёнка Soft Light200 юаней~30 $

О глобальной доступности планшета пока ничего не сообщается.

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