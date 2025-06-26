Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 — первый планшет компании, построенный на фирменном чипсете Xring O1, который дебютировал месяцем ранее в смартфоне Xiaomi 15S Pro. Новинка предлагает не только новый чип, но и ряд других улучшений по сравнению с Pad 7 Pro.
Во-первых, у 7S Pro увеличен дисплей — 12,5 дюйма, что, по словам Xiaomi, представляет собой идеальный баланс между портативностью и размером экрана. Соотношение сторон осталось 3:2, частота обновления — 144 Гц.
Несмотря на увеличенный экран, корпус стал тоньше — 5,8 мм (против 6,2 мм у Pad 7 Pro). Вес планшета вырос до 576 граммов (против 500 г), что объясняется увеличенными габаритами и аккумулятором.
Xiaomi Pad 7S Pro оснащён аккумулятором на 10 610 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Для сравнения, у предыдущей модели был аккумулятор на 8 850 мАч и зарядка 67 Вт.
Планшет позиционируется как полноценная замена ноутбуку при подключении фирменной клавиатуры с магнитным креплением и регулируемым шарниром. Также поддерживаются обновлённая версия WPS Office, ZWCAD (работа с DWG-чертежами) и CAJViewer (просмотр и конвертация различных форматов документов).
Дополнительно планшет может транслировать экран на ПК по Wi-Fi с задержкой всего 41 мс, делиться клавиатурой и мышью с компьютером, а также осуществлять быстрый обмен файлами. Поддерживаются как Windows, так и macOS.
Отдельно стоит отметить улучшенную акустическую систему: теперь в корпусе установлено 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos, что делает устройство ещё более привлекательным для мультимедиа и игр.
Цены в Китае:
|Конфигурация
|Цена
|В долларах США
|8 ГБ + 256 ГБ
|3 300 юаней
|~460 $
|12 ГБ + 256 ГБ
|3 600 юаней
|~500 $
|12 ГБ + 512 ГБ
|3 900 юаней
|~545 $
|16 ГБ + 512 ГБ
|4 100 юаней
|~570 $
|16 ГБ + 1 ТБ
|4 500 юаней
|~630 $
|Клавиатура
|1 000 юаней
|~140 $
|Защитная плёнка Soft Light
|200 юаней
|~30 $
О глобальной доступности планшета пока ничего не сообщается.