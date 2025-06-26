Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 — первый планшет компании, построенный на фирменном чипсете Xring O1, который дебютировал месяцем ранее в смартфоне Xiaomi 15S Pro. Новинка предлагает не только новый чип, но и ряд других улучшений по сравнению с Pad 7 Pro.

Во-первых, у 7S Pro увеличен дисплей — 12,5 дюйма, что, по словам Xiaomi, представляет собой идеальный баланс между портативностью и размером экрана. Соотношение сторон осталось 3:2, частота обновления — 144 Гц.

Несмотря на увеличенный экран, корпус стал тоньше — 5,8 мм (против 6,2 мм у Pad 7 Pro). Вес планшета вырос до 576 граммов (против 500 г), что объясняется увеличенными габаритами и аккумулятором.

Xiaomi Pad 7S Pro оснащён аккумулятором на 10 610 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Для сравнения, у предыдущей модели был аккумулятор на 8 850 мАч и зарядка 67 Вт.





Планшет позиционируется как полноценная замена ноутбуку при подключении фирменной клавиатуры с магнитным креплением и регулируемым шарниром. Также поддерживаются обновлённая версия WPS Office, ZWCAD (работа с DWG-чертежами) и CAJViewer (просмотр и конвертация различных форматов документов).

Дополнительно планшет может транслировать экран на ПК по Wi-Fi с задержкой всего 41 мс, делиться клавиатурой и мышью с компьютером, а также осуществлять быстрый обмен файлами. Поддерживаются как Windows, так и macOS.





Отдельно стоит отметить улучшенную акустическую систему: теперь в корпусе установлено 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos, что делает устройство ещё более привлекательным для мультимедиа и игр.

Цены в Китае:





Конфигурация Цена В долларах США 8 ГБ + 256 ГБ 3 300 юаней ~460 $ 12 ГБ + 256 ГБ 3 600 юаней ~500 $ 12 ГБ + 512 ГБ 3 900 юаней ~545 $ 16 ГБ + 512 ГБ 4 100 юаней ~570 $ 16 ГБ + 1 ТБ 4 500 юаней ~630 $ Клавиатура 1 000 юаней ~140 $ Защитная плёнка Soft Light 200 юаней ~30 $

О глобальной доступности планшета пока ничего не сообщается.